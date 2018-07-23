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Ради чего жители левобережных районов Воронежа страдали без воды?
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Ради чего жители левобережных районов Воронежа страдали без воды? 

Вести Воронеж 12 минут назад
Фото: Вести Воронеж
На водоподъемной станции в Отрожке проходили масштабные работы.
Воронежцев предупреждали заранее, но для многих отключение воды все равно стало неприятным сюрпризом. Как горожане пережили засуху в трубах, и как теперь изменится вода в Левобережном и Железнодорожном районах? На тихих улицах левого берега непривычно оживленно для выходного дня: всех вокруг себя собирают машины с водой. Люди набирают ее в разные тары — кто сколько унесет. Говорят, готовься заранее или нет — а все равно за водой идти придется. Жительница Воронежа Светлана Плотникова призналась, что особых проблем не испытала: — Нам повесили объявление. Мы прочитали, мы запаслись, не хватило немножко. Вот, взяла запас ещё, потому что жду гостей. Другого мнения Александр Косинцев: — На самом деле, никак не подготовились, особо информации нигде не было вывешено, на подъезде ничего не было, я не заметил, по крайней мере. Ну, и как бы не успели, неожиданно это произошло. Ездим за водой, покупаем — всеми способами. Покупать воду действительно стали больше — это видно по стремительно пустеющим прилавкам в магазинах. Внушительный скачок в спросе отмечают и продавцы. А владельцы салонов красоты, наоборот, подсчитывают убытки. В зале — ни одного клиента. Многие записи пришлось отменить. Парикмахер Вера Синицына высказывается категорично: — Для нас это убытки, мы страдаем, в финансовом плане. Но на работу крупных торговых центров отключение воды не повлияло. Здесь работают и фудкорт, и кухня местного супермаркета. Их спасли специальные резервуары для запаса воды. А вот в больницах и роддомах к таким отключениям готовы всегда — запас питьевой воды здесь просто обязан быть, подвозят только техническую. Так что работа врачей продолжается в штатном режиме. Такого массового отключения — чуть не половины города — не было несколько лет. Это понадобилось для того, чтобы смонтировать специальную установку — дезодоратор с очистными сооружениями. Дезодоратор позволит очищать воду от примесей марганца. Присутствие этого элемента в воде на территории города, к слову, характерно только для левого берега Воронежа. Теперь же качество воды будет соответствовать самым жестким нормам, говорят в Водоканале. — Вода поступает из скважин артезианских, где стоят и качают насосы, в сборный водовод. Сборный водовод подает на это главное сооружение — дезодораторы. В дезодораторе вода проходит определенную очистку, дальше поступает в сооружения хлораторные, на очистные сооружения, где уже обезжелезивание происходит — рассказал директор по производству компании «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков. Такая практика в Воронеже применяется впервые, но уже скоро изменения в уровне качества воды смогут оценить больше жителей — также на левом берегу готовятся к внедрению этих технологий еще на одной водоподъёмной станции. Анна Авдеева, Юрий Вахтин.
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