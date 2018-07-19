Эксперты рассказали, как бороться с опасным для человека борщевиком

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Гербициды и систематическое выкашивание помогут избавится от сорного растения борщевик, которое буйно разрослось этим летом в ряде регионов европейской части России . Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

На прошлой неделе министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья предложило наказывать серьезными штрафами собственников, участки которых заросли борщевиком. Штраф может составить до 1 млн рублей для юридических лиц.

Чтобы уничтожить ядовитый сорняк, придется приложить существенные усилия. По мнению экспертов, для этого требуется не только химическая обработка участка, но и систематическое выкашивание растений.

"Гербициды — это химические вещества, использующиеся для уничтожения сорняков. Для борьбы с борщевиком лучше выбрать гербициды сплошного действия, которые убивают все виды сорных растений. Такой способ будет самым эффективным, потому что этот сорняк растет необыкновенно быстро и в больших количествах", — сказала ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимирязевской академии Елена Маланкина.

Как советуют специалисты, растение необходимо скашивать, причем регулярно. Главное, чтобы сорняк уже отцвел, но еще не успел рассыпать семена. Скашивая борщевик вместе с семенами, вы помогаете ему разрастаться еще сильнее, отмечает Маланкина.

О мерах предосторожности тоже забывать не стоит: перед покосом необходимо надеть закрытую одежду, перчатки и защитные очки. Люди со светлой кожей рискуют получить более сильные ожоги, поэтому им необходимо проявлять особенную осторожность, предупреждает эксперт.

Нашествие сорняков

По мнению председателя правления Союза органического земледелия Сергея Коршунова, буйный рост борщевика связан с большим количеством заброшенных сельскохозяйственных угодий, на которых сорняк чувствует себя как дома.

"Проблема распространения борщевика в Московской области напрямую связана с большим количеством сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота. Они являются очагами распространения вредителей, растений и сорняков. И не только борщевика, но и многих других", — сказал он.

На территории Подмосковья в конце 2017 года было выявлено более 32 тыс. га, заросших этим растением.