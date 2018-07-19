Ещё
В Екатеринбурге эвакуировали гостей аквапарка из-за короткого замыкания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге эвакуировали гостей аквапарка из-за короткого замыкания 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Около 500 человек вечером в четверг эвакуированы из аквапарка в Екатеринбурге из-за короткого замыкания электросветильника, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
"Сегодня вечером из аквапарка на улице Щербакова в Екатеринбурге были эвакуированы около 500 посетителей. На первом этаже в холле произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре", — говорится в сообщении.
Сотрудники охраны аквапарка оперативно организовали эвакуацию посетителей и с помощью огнетушителя предприняли меры, чтобы светильник не загорелся. Пострадавших в результате происшествия нет.
К месту происшествия были стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений Екатеринбурга, их применение не потребовалось. Пожарные провели обследование всех помещений аквапарка, уточняет ведомство.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство329
Путин объявил об изменении внешней политики России
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью35
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение