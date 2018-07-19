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Еще одного претендента на звание лучшего чтеца выбрали в Вологде
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Еще одного претендента на звание лучшего чтеца выбрали в Вологде 

Вологда.рф 55 минут назад
Фото: Вологда.рф
18 июля на площади Революции прошла очередная «Битва чтецов». На ринге в литературном баттле поучаствовали 11 вологжан.
Состязание состояло из четырех раундов, которые проводились на импровизированном ринге. Жительница Молочного София Черняткина в проектах «ГОР. СОМа» участвует постоянно. В 2017 году она стала победительницей в номинации «Творчество» конкурса «Ученик года». В литературном поединке девушка заняла второе место.
«В основном я занимаюсь творчеством. Я передаю публикам свою энергию и радость. Даже если небольшая аудитория, все равно страшно выступать. Очень понравилось стоять на импровизированной сцене! Очень интересно! — отметила участница «Битвы чтецов» София Черняткина. — Стихотворений я читаю много. И мне очень нравится литература!».
Литературное состязание, которое ежемесячно организует Молодежный центр «ГОР. СОМ 35», проходит при поддержке ФАДМ «Росмолодежь». Отметим, в Вологде этот проект реализуется уже не первый год.
«Раунды, из которых состоит состязание, совершенно разные. Например, в последнем, трое финалистов читали произведения Иосифа Мандельштама, — рассказывает директор Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова. — У нас есть ребята, которые участвуют в каждой «битве», но именно сегодня больше тех, кто вообще впервые пришли на это мероприятие. Проводя такие литературные конкурсы, мы открываем новых ребят. Талантливых и творческих».
В «Битве чтецов» 18 июля первое место — у Николая Розова. В первом раунде он выступил с произведениями собственного сочинения. В октябре юноша поборется за звание лучшего (по мнению «ГОР. СОМа») чтеца Вологды вместе с другими победителями «Битвы чтецов» этого сезона.
Следующий такой литературный конкурс пройдет уже в августе. Его планируют посвятить творчеству Николая Рубцова.
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