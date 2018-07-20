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Киев получит от Лондона свыше 400 тыс. фунтов стерлингов для борьбы со взятками в ВСУ
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Киев получит от Лондона свыше 400 тыс. фунтов стерлингов для борьбы со взятками в ВСУ 

Федеральное агентство новостей 30 минут назад
Лондон, 20 июля. Британия потратит почти 415 тыс. фунтов стерлингов на модернизацию жилья для украинских военных. Одной из целей транша, как поясняют в британском МИД, является борьба с коррупцией в Вооруженных силах Украины.
По словам спикера ведомства, проект также направлен на усиление общественного контроля и укрепления принципа верховенства закона, «способствуя повышению выживаемости и стабильности страны».
Деньги пойдут на улучшение стандартов закупок и заключения контрактов для ВСУ. Уточняется, что план изменений рассчитан на срок не менее двух лет. Программа также содержит и новые требования к тендерам на строительство и заключение контрактов, сообщает RT.
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