Киев получит от Лондона свыше 400 тыс. фунтов стерлингов для борьбы со взятками в ВСУ

Лондон, 20 июля. Британия потратит почти 415 тыс. фунтов стерлингов на модернизацию жилья для украинских военных. Одной из целей транша, как поясняют в британском МИД , является борьба с коррупцией в Вооруженных силах Украины

По словам спикера ведомства, проект также направлен на усиление общественного контроля и укрепления принципа верховенства закона, «способствуя повышению выживаемости и стабильности страны».

Деньги пойдут на улучшение стандартов закупок и заключения контрактов для ВСУ. Уточняется, что план изменений рассчитан на срок не менее двух лет. Программа также содержит и новые требования к тендерам на строительство и заключение контрактов, сообщает RT.

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