Бизнес просит милостыню

На сегодняшний день бизнес-проекты в России почти не интересны частным инвесторам. Доля инвестиций в экономику страны составляет лишь 2,2% ВВП, что очень мало. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков на бизнес форуме «Финансирование реального сектора экономики». News.ru выяснил, как сейчас обстоят дела с инвестициями в новые бизнес-проекты в РФ.

По оценке Белякова, для здоровой экономики необходимо 5,6 трлн рублей инвестиций. Сейчас в стране есть примерно 2 трлн рублей частных средств, которые потенциально могут поддержать российскую экономику. Беда лишь в том, что мало какие бизнес-проекты, в том числе крупные и важные для страны, интересны частным инвесторам.

«Это вызывает большое сожаление, поскольку в последние годы в России лишь смягчалось законодательство в сфере инвестирования в бизнес. Тем не менее, частные инвестиции туда поступают очень скудно», — сетует Беляков.

При этом экономисты и сами инвесторы вынуждены констатировать, что качество многих проектов оставляет желать лучшего. По словам того же Белякова, часто они выглядят перспективно лишь на бумаге и на стадии презентации. Пробуксовка начинается уже в ходе обсуждения экономической составляющей, логистики, финансовых рисков. На резонное возражение: «Это не серьёзно, как в это можно вкладываться?» обычно отвечают: «Это же концепция». Таким образом, проекты превращается в прожекты, которые, понятное дело, мало кому интересны для инвестиций.

Об этой проблеме говорят и в госсекторе, что подтвердила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского института министерства финансов РФ Инна Рыкова. Любопытно, что на проекты с туманными перспективами, с малой отдачей, а то и на вовсе убыточные, могут выделяться государственные средства.

«Есть случаи, когда компания имеет 100 тыс. рублей выручки, а то и в минусе, но при этом получает госкомпенсации на миллионные или миллиардные суммы. Такого быть не должно», — считает она.

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Руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского института министерства финансов РФ Инна Рыкова

В ходе дискуссии обсуждалась и поддержка инновационных проектов вообще и проектов в IT-сфере в частности. По мнению Рыковой, почти все подобные проекты в России не являются инновационными в чистом виде. Как правило, они представляют собой улучшенные или изменённые западные идеи.

Впрочем, как полагает Сергей Беляков , это не беда. Главное, чтобы проект был эффективным. «Чтобы он имел экономическую отдачу, приносил пользу. Его инновационность не так важна», — добавил он.

К слову, статистика в этой сфере говорит о том, что и финансирование IT-отрасли — малоинтересное вложение для инвесторов. С 2006 года в России в высокие технологии было инвестировано свыше 800 млрд рублей — отдачи нет до сих пор.