Бизнес просит милостыню 

На сегодняшний день бизнес-проекты в России почти не интересны частным инвесторам. Доля инвестиций в экономику страны составляет лишь 2,2% ВВП, что очень мало. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков на бизнес форуме «Финансирование реального сектора экономики». News.ru выяснил, как сейчас обстоят дела с инвестициями в новые бизнес-проекты в РФ.
По оценке Белякова, для здоровой экономики необходимо 5,6 трлн рублей инвестиций. Сейчас в стране есть примерно 2 трлн рублей частных средств, которые потенциально могут поддержать российскую экономику. Беда лишь в том, что мало какие бизнес-проекты, в том числе крупные и важные для страны, интересны частным инвесторам.
«Это вызывает большое сожаление, поскольку в последние годы в России лишь смягчалось законодательство в сфере инвестирования в бизнес. Тем не менее, частные инвестиции туда поступают очень скудно», — сетует Беляков.
При этом экономисты и сами инвесторы вынуждены констатировать, что качество многих проектов оставляет желать лучшего. По словам того же Белякова, часто они выглядят перспективно лишь на бумаге и на стадии презентации. Пробуксовка начинается уже в ходе обсуждения экономической составляющей, логистики, финансовых рисков. На резонное возражение: «Это не серьёзно, как в это можно вкладываться?» обычно отвечают: «Это же концепция». Таким образом, проекты превращается в прожекты, которые, понятное дело, мало кому интересны для инвестиций.
Об этой проблеме говорят и в госсекторе, что подтвердила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского института министерства финансов РФ Инна Рыкова. Любопытно, что на проекты с туманными перспективами, с малой отдачей, а то и на вовсе убыточные, могут выделяться государственные средства.
«Есть случаи, когда компания имеет 100 тыс. рублей выручки, а то и в минусе, но при этом получает госкомпенсации на миллионные или миллиардные суммы. Такого быть не должно», — считает она.
youtube.com/Новости на Первом Канале
Руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского института министерства финансов РФ Инна Рыкова
В ходе дискуссии обсуждалась и поддержка инновационных проектов вообще и проектов в IT-сфере в частности. По мнению Рыковой, почти все подобные проекты в России не являются инновационными в чистом виде. Как правило, они представляют собой улучшенные или изменённые западные идеи.
Впрочем, как полагает Сергей Беляков, это не беда. Главное, чтобы проект был эффективным. «Чтобы он имел экономическую отдачу, приносил пользу. Его инновационность не так важна», — добавил он.
К слову, статистика в этой сфере говорит о том, что и финансирование IT-отрасли — малоинтересное вложение для инвесторов. С 2006 года в России в высокие технологии было инвестировано свыше 800 млрд рублей — отдачи нет до сих пор.
Резюмируя, стоит отметить, что сейчас для государства приоритетными являются инфраструктурные, промышленные, социальные проекты, направленные на развитие территорий, регионов, отраслей и т.д. Для поддержки таких проектов был создан Федеральный центр проектного финансирования. Эта структура помогает представителям бизнеса разработать идею, сформировать сам проект, её специалисты предоставляют юридические, экономические консультации, помогают получить финансирование. В центре уверяют, что оказывают поддержку не только крупным предприятиям, но и малым, достаточно лишь доказать, что именно ваш скромный вклад хоть каким-то образом повлияет на развитие страны. Так что дело за малым.