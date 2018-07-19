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В Адыгее газифицируют аул для беженцев с Ближнего Востока
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В Адыгее газифицируют аул для беженцев с Ближнего Востока 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 19 июля. /ТАСС/. Начавшееся строительство газопровода в ауле Мафэхабль Майкопского района Адыгеи, где компактно проживают вернувшиеся на историческую родину черкесы из разных стран, завершится в следующем году, сообщил в четверг ТАСС руководитель отдела инвестиционной политики и социального развития села минсельхоза республики Сальмен Дамоков.
"Газификация разрастающегося аула началась благодаря вхождению республики в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Для полной газификации за два года, в этом и будущем, построят 4,8 км газопровода низкого давления. На эти цели направим порядка 4 млн рублей, из которых более 2,5 млн рублей — средства федерального бюджета", — сказал он.
Власти республики последовательно занимаются вопросами благоустройства проживающих в Мафэхабле беженцев с Ближнего Востока. Этой зимой было завершено строительство водопровода, проблема нехватки питьевой воды существовала с 1998 года, когда был основан населенный пункт, и сильно затрудняла строительство частных домов в растущем ауле. Инвестиции составили в общей сложности 10,8 млн рублей, большая их часть направлена из федерального бюджета — 6,8 млн рублей, добавил Дамоков.
Как прокомментировали ТАСС в Комитете республики по делам национальностей, в ауле проживает около 260 беженцев. Уже возведен 61 дом, в стадии строительства находятся еще 45. Рабочие асфальтируют улицы, обустраивают спортивную и детскую площадки, проводят озеленение, к работам привлекают самих переселенцев. Отсутствие инфраструктуры многих останавливало, теперь же обустроить жизнь на селе станет намного больше.
Аул Мафэхабль (в переводе с адыгского — «счастливый») был специально построен для 165 косовских черкесов (адыгов), бежавших в Адыгею в 1998 году из охваченной войной Югославии. Статус населенного пункта аул получил в сентябре 2007 года. В настоящее время в нем проживают семьи репатриантов из Сирии, Турции, Израиля, Иордании.
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