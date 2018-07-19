В Адыгее газифицируют аул для беженцев с Ближнего Востока

МАЙКОП , 19 июля. / ТАСС /. Начавшееся строительство газопровода в ауле Мафэхабль Майкопского района Адыгеи , где компактно проживают вернувшиеся на историческую родину черкесы из разных стран, завершится в следующем году, сообщил в четверг ТАСС руководитель отдела инвестиционной политики и социального развития села минсельхоза республики Сальмен Дамоков.

"Газификация разрастающегося аула началась благодаря вхождению республики в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Для полной газификации за два года, в этом и будущем, построят 4,8 км газопровода низкого давления. На эти цели направим порядка 4 млн рублей, из которых более 2,5 млн рублей — средства федерального бюджета", — сказал он.

Власти республики последовательно занимаются вопросами благоустройства проживающих в Мафэхабле беженцев с Ближнего Востока. Этой зимой было завершено строительство водопровода, проблема нехватки питьевой воды существовала с 1998 года, когда был основан населенный пункт, и сильно затрудняла строительство частных домов в растущем ауле. Инвестиции составили в общей сложности 10,8 млн рублей, большая их часть направлена из федерального бюджета — 6,8 млн рублей, добавил Дамоков.

Как прокомментировали ТАСС в Комитете республики по делам национальностей, в ауле проживает около 260 беженцев. Уже возведен 61 дом, в стадии строительства находятся еще 45. Рабочие асфальтируют улицы, обустраивают спортивную и детскую площадки, проводят озеленение, к работам привлекают самих переселенцев. Отсутствие инфраструктуры многих останавливало, теперь же обустроить жизнь на селе станет намного больше.