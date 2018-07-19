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Евгений Губарев: «Трактор» постарался сохранить костяк команды
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Евгений Губарев: «Трактор» постарался сохранить костяк команды 

Советский спорт 1 час назад
— Мы постарались сохранить костяк команды. Думаю, у нас это получилось на 80%. Плюс мы точечно усилились. Каждый из новичков обладает рядом сильных сторон, которые, надеемся, они продемонстрируют уже в нашем клубе.
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В прошлом сезоне мы достигли бронзовых медалей, и сейчас есть большое желание как минимум повторить это достижение, — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».
Напомним, что в минувшем сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в серии из четырех матчей уступил «Ак Барсу».
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