Евгений Губарев: «Трактор» постарался сохранить костяк команды

— Мы постарались сохранить костяк команды. Думаю, у нас это получилось на 80%. Плюс мы точечно усилились. Каждый из новичков обладает рядом сильных сторон, которые, надеемся, они продемонстрируют уже в нашем клубе.

В прошлом сезоне мы достигли бронзовых медалей, и сейчас есть большое желание как минимум повторить это достижение, — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».

Напомним, что в минувшем сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в серии из четырех матчей уступил «Ак Барсу».