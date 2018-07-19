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Вологодские полицейские вернулись домой после охраны чемпионата мира
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Вологодские полицейские вернулись домой после охраны чемпионата мира 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сотрудники правоохранительных органов Вологодской области обеспечивали порядок в городах, где проходили матчи мундиаля. Со своей задачей полицейские справились в полном объеме.
Об этом главе УМВД области доложил командир подразделения, полковник полиции Артем Суманеев. Сегодня сводный отряд полиции прибыл на вокзал в Вологде. Здесь их встретили родные, друзья и коллеги. Служебная командировка продолжалась около месяца.
Теперь полицейские, вернувшиеся из командировки, приступят к служебным обязанностям на территории Вологодской области, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
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