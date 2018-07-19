Вологодские полицейские вернулись домой после охраны чемпионата мира

Сотрудники правоохранительных органов Вологодской области обеспечивали порядок в городах, где проходили матчи мундиаля. Со своей задачей полицейские справились в полном объеме.

Об этом главе УМВД области доложил командир подразделения, полковник полиции Артем Суманеев. Сегодня сводный отряд полиции прибыл на вокзал в Вологде . Здесь их встретили родные, друзья и коллеги. Служебная командировка продолжалась около месяца.

Теперь полицейские, вернувшиеся из командировки, приступят к служебным обязанностям на территории Вологодской области, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.