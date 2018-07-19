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«Беспредел» от России: В Севастополе построили музыкальную школу
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«Беспредел» от России: В Севастополе построили музыкальную школу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует репортаж журналиста издания Украина.ру Мокея Русинова.
«На сегодня у нас полный контингент. Все полностью набраны», — рассказала директор музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Ким.
Ей очень понравилось новое здание музыкальной школы.
«У нас проект был разработан в октябре 2017 года. По нормам это пожарная безопасность, видеонаблюдение… Все, что здесь сделано, выполнено по действующим СНИПам Российской Федерации», — рассказал гендиректор ООО «Интерстрой» Евгений Кабанов.
В целом, местные жители довольны построенной школой.
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