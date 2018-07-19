«Беспредел» от России: В Севастополе построили музыкальную школу

Об этом свидетельствует репортаж журналиста издания Украина.ру Мокея Русинова.

«На сегодня у нас полный контингент. Все полностью набраны», — рассказала директор музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Ким.

Ей очень понравилось новое здание музыкальной школы.

«У нас проект был разработан в октябре 2017 года. По нормам это пожарная безопасность, видеонаблюдение… Все, что здесь сделано, выполнено по действующим СНИПам Российской Федерации », — рассказал гендиректор ООО «Интерстрой» Евгений Кабанов

В целом, местные жители довольны построенной школой.