Ещё
В храме Живоначальной Троицы состоялся престольный праздник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храме Живоначальной Троицы состоялся престольный праздник 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Вчера верующие отмечали день обретения мощей чудотворца Сергея Радонежского. В храме Живоначальной Троицы в Конькове этот праздник является престольным.
В храме было совершено торжественное Богослужение. Божественную Литургию отслужили настоятель храма Живоначальной Троицы в Конькове игумен Максим (Рыжов), иерей Григорий Смоленский и протодиакон Александр Волков. Иегумен Максим поздравил всех с престольным праздником и призвал прихожан к любви, миру, милосердию и исполнению заповедей Христовых. За праздничным Богослужением пел хор Храма под управлением Л. Артющенко.
Завершилось богослужение Крестным ходом, по окончании которого были провозглашены уставные многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, властям и воинству России и всему православному народу.
Коньково: последние новости
Общественные наблюдатели обеспечат контроль на «дачных» избирательных участках Метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» начнут строить в 2018 году Два дома в ЮЗАО подготовлены к заселению по программе реновации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство248
Путин объявил об изменении внешней политики России425
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны48
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение