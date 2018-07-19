В храме Живоначальной Троицы состоялся престольный праздник 

Вчера верующие отмечали день обретения мощей чудотворца Сергея Радонежского. В храме Живоначальной Троицы в Конькове этот праздник является престольным.
В храме было совершено торжественное Богослужение. Божественную Литургию отслужили настоятель храма Живоначальной Троицы в Конькове игумен Максим (Рыжов), иерей Григорий Смоленский и протодиакон Александр Волков. Иегумен Максим поздравил всех с престольным праздником и призвал прихожан к любви, миру, милосердию и исполнению заповедей Христовых. За праздничным Богослужением пел хор Храма под управлением Л. Артющенко.
Завершилось богослужение Крестным ходом, по окончании которого были провозглашены уставные многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, властям и воинству России и всему православному народу.