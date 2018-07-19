Проживающим на Крайнем Севере пенсионерам оплатят поездку на отдых за границей

Пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, могут один раз в два года компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно не только при путешествиях по России , но и за её пределами. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении « Парламентской газеты »).

Законопроект предусматривает поправки в статью 34 Закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

«Проектом федерального закона предлагается изменить условия предоставления компенсации и предусмотреть возможность её получения в случае выбора места отдыха не только на территории Российской Федерации, но и за её пределами», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, не могут в полной мере воспользоваться льготой, прописанной в законе 1993 года. Они не могут выехать за пределы страны, что ставит их в неравное положение с пенсионерами, отдыхающими на территории России.

«Выбор места отдыха пенсионером не должен ограничивать его прав. В данном случае решающее значение для компенсации транспортных расходов имеет цель поездки — отдых, а не место его проведения», — отмечает автор законопроекта.