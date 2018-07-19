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Проживающим на Крайнем Севере пенсионерам оплатят поездку на отдых за границей
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Проживающим на Крайнем Севере пенсионерам оплатят поездку на отдых за границей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, могут один раз в два года компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно не только при путешествиях по России, но и за её пределами. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
Законопроект предусматривает поправки в статью 34 Закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Инициатива была внесена на рассмотрение депутатом от фракции КПРФ Владимиром Поздняковым.
«Проектом федерального закона предлагается изменить условия предоставления компенсации и предусмотреть возможность её получения в случае выбора места отдыха не только на территории Российской Федерации, но и за её пределами», — говорится в пояснительной записке.
В настоящее время пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, не могут в полной мере воспользоваться льготой, прописанной в законе 1993 года. Они не могут выехать за пределы страны, что ставит их в неравное положение с пенсионерами, отдыхающими на территории России.
«Выбор места отдыха пенсионером не должен ограничивать его прав. В данном случае решающее значение для компенсации транспортных расходов имеет цель поездки — отдых, а не место его проведения», — отмечает автор законопроекта.
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