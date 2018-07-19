«Кайрат» забил 7 мячей команде из Андорры, «Тобол» также идёт дальше 

В Лиге Европы сыграны некоторые ответные матчи первого квалифай-раунда Лиги Европы. Клубы из Казахстана повторно обыграли своих соперников и идут дальше.
"Кайрат" без Андрея Аршавина забил 7 мячей команде из Андорры — 7:1, а «Тобол» снова был сильнее грузинской «Самтредии» (2:0).
Протокол игры
Кайрат
Энгордани
(1:0) Эппель Мартон 4'
(2:0) Эппель Мартон 11'
(3:0) Эсеола Адеринсола 42'
(4:0) Эппель Мартон 44'
(5:0) Исламхан Бауыржан 53'
72' (5:1)
(6:1) Эппель Мартон 75'
(7:1) Вороговский Ян 87'
Плотников Владимир • Суюмбаев Гафуржан • Абикен Айболь • Элек Акош 46' (Бато Шелдон (46') • Вороговский Ян • Фелипе Жуан • Куат Исламбек • Парагульгов Магомед • Исламхан Бауыржан 57' (Жуков Георгий (57') • Эппель Мартон • Эсеола Адеринсола 46' (Vyacheslav Shvyrev (46')
Запасные: Изаэль Барбоса • Покатилов Стас • Кейлер Сергей • Сарсенов Самат
Кока Хесус • Rafael Brito 58' (Mateo Rodriguez Firpo (58') • Руис Мигель • Cristian Ariel Cellay • Вагнер Вальтер • Спано Марио • Гомес Себастьян • Поуса Кристофер • Сан-Никола Луиджи 62' (Серра Фабио (62') • Варела Себастьян • Туре Ларсен
Запасные: Пеппе Эду 19 июля. Стадион «Центральный стадион Алматы» (Алматы).
Протокол игры
Тобол
Самтредия
(1:0) Турысбек Бауыржан 12'
(2:0) Дарабаев Аслан 83'
Непогодов Дмитрий • Мирошниченко Дмитрий 75' (Дарабаев Аслан (75') • Кассай Фернандер • Жулпа Артурас • Дмитренко Виктор • Быстров Марат 69' (Жарынбетов Самат (69') • Федин Максим • Квеквескири Ника • Канкава Джаба • Нургалиев Азат • Турысбек Бауыржан 63' (Нусербаев Танат (63')
Запасные: Ларие Йонуц • Жумаскалиев Нурбол • Котляр Вячеслав
Погорелый Сергей • Гогиашвили Джемал • Фатич Иван • Гурули Гиорги • Бачиашвили Васико • Oleg Mamasakhlisi 67' (Олайтан Майкл (67') • Avto Endeladze • Giorgi Akhaladze • Tamaz Makatsaria 71' (Zaur Khabeishvili (71') • Липартия Джаба • Ги Интерс
Запасные: Кердзевадзе Шота • Roman Chachua
19 июля. Стадион «Центральный стадион Костаная».