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Милана Кержакова лечится от наркозависимости
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Милана Кержакова лечится от наркозависимости 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя супруга футболиста санкт-петербургского ФК «Зенит» Александра Кержакова Милана проходит курс лечения в Тайланде.
После того, как Милана Кержакова призналась в наркозависимости, за развитием событий в ее жизни теперь наблюдает вся страна. Александр уже пошел на мировую и больше не запрещает ей видится с ребенком. Однако, футболист все еще опасается на здоровье Миланы и решил отправить ее на реабилитацию в Таиланд.
В своем Instagram девушка комментирует свою поездку на остров Самуи так:
Как только подписчики узнали, что Милана будет лечиться от наркозависимости в Тайланде, многие сразу предположили, что она уехала в ту же клинику, где год назад находилась Дана Борисова. Но Кержакова эту информацию не подтвердила:
— рассказала Милана «СтарХиту».
А как ты думаешь, у супругов есть шанс на воссоединение?
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Фото:Instagram
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