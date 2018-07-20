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Репортаж о борьбе с огнем в ЮАР стал лучшим на конкурсе имени Андрея Стенина
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Репортаж о борьбе с огнем в ЮАР стал лучшим на конкурсе имени Андрея Стенина 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-аудитории стала документальная хроника фотожурналиста из Кейптауна Джастина Салливана. «В огне: за гранью» — репортаж о борьбе с огнем, который ежегодно уничтожает до сотни тысяч гектаров леса в ЮАР. По мнению автора, в этих кадрах сочетаются «необычайная красота природы и ее разрушительная сила».
Наряду с победителями конкурса, которых 6 августа 2018 года назовет профессиональное жюри, победитель онлайн-голосования получит диплом. Вручение наград пройдет осенью 2018 года, тогда же откроется выставка лучших работ в Москве.
Международный конкурс 1 имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
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