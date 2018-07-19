Геопарк в Башкирии первым на территории бывшего СССР может получить статус ЮНЕСКО

УФА , 19 июля. / ТАСС /. Геопарк «Янган-Тау» в Башкирии первым на территории бывшего Советского Союза может получить статус ЮНЕСКО . Об этом сообщил в четверг журналистам международный эксперт Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, консультант Международного центра оценки ресурсов грунтовых вод Сурен Гевинян.

"Как вы знаете, Российская Федерация номинировала геопарк «Янган-Тау» на получение статуса глобального геопарка ЮНЕСКО. В прошлом году были отправлены документы, они приняты, теперь экспертная комиссия должна проверить, соответствует ли эта территория стандартам ЮНЕСКО. Геопарк в Башкирии может стать первым на территории бывшего Советского Союза, этот опыт очень важен и для РФ, и для стран бывшего СССР", — сказал он.

Присвоение статуса даст региону международное признание, отметил Гевинян. «Не все иностранцы могут показать на карте, где находится Башкирия, не все могут теоретически связать башкирский этнос с Россией, историей, археологией, геологией, природой. Это комплексный статус: во-первых, люди во всем мире будут знать, что это место принято ЮНЕСКО, значит, оно безопасно. Во-вторых, это реклама», — добавил эксперт.

Ранее министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев сообщал, что заявка о придании международного статуса ЮНЕСКО геопарку «Янган-Тау» в Башкирии будет рассмотрена в сентябре. В состав геопарка «Янган-Тау» входят девять особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах Салаватского района Башкирии. Северо-восток республики связан с именем национального героя республики Салавата Юлаева. Здесь же находится популярный туристический маршрут — сплав по реке Юрюзань, также на территории располагается санаторий «Янган-тау» с грязевыми источниками.

Специальная программа ЮНЕСКО по поддержке создания всемирной сети национальных геопарков существует с 2002 года. В 2004 году создана Глобальная сеть геопарков, в которую в настоящее время входят 140 геопарков в 38 странах. Геопарки с международным статусом становятся культурными, научными, образовательными центрами в области наук о Земле, объединяют совокупность геологических, ландшафтных, исторических, техногенных и других особенностей конкретных регионов.