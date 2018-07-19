Он не из России, но ему очень плохо. Сломанная карьера Джузеппе Росси

Сейчас Джузеппе Росси 31 год. И он безработный. Месяц назад закончилось трудовое соглашение итальянца с «Дженоа». Контракт изначально был рассчитан только на один сезон.

Сезон завершился — Росси на работе в «Дженоа» больше не ждут. В этом году нападающий смог сыграть только 80 матчей — 237 минут. Забил один гол. Все.

12 лет назад сэр Алекс Фергюсон говорил, что «этот парень станет легендой „Олд Траффорд“. В начале 2000-х России считался самым крутым итальянским форвардом — в отличие от Балотелли, у Джузеппе не было проблемного характера.

Правда, было проблемное колено… Краткая история кошмаров Росси.

Октябрь 2011-го. Кресты. Первые кресты. Матч с »Реалом» для лучшего форварда «Вильярреала» завершился катастрофически: не только 0:3, но и «замена из-за неприятных ощущений в колене». Оказалось, все крайне серьезно — разрыв крестообразных связок. Самое печальное, что Чезаре Пранделли рассчитывал на Росси как на основного нападющего сборной Италии на Евро. Того самого Евро, где Италия играла в финале с Испанией (0:4)…

Апрель 2012-го. Кресты. Вторые кресты. Только вот к чемпионату Европы Джузеппе восстановился. Приступил к тренировкам. И… на одном из занятий снова порвал кресты. Теперь уже Евро точно был выкинут на больничную койку.

Январь 2014-го. Травма колена. Того самого. К январю 2014-го Росси стал абсолютной суперзвездой Серии А — 16 голов в 17 матчах и титул «истинный гений» от коуча «Фиорентины» Винченцо Монтеллы . И вот, рутинный матч с «Ливорно», 1:0, защитник гостей Рикардо Ринаудо идет в жесткий стык против Росси… Все. Больное колено. И… новая травма в апреле и 456 дней подряд без футбола в сумме. 456.

Говорят, в 2014-м Росси должен был перейти в «Барселону». За 40 миллионов евро. Такая же история была и с «Баварией» годом позде. Надо объяснять, почему трансферы в итоге сорвались?

Апрель 2017-го. Кресты. Снова кресты. Последняя серьезная травма Джузеппе — она же самая знакомая. К несчастью для футболиста. В матче 31-го тура Примеры «Сельта» — «Эйбар» Росси неудачно приземлился на колено. Врачи быстро диагностировали: разрыв крестообразной связки.

«Честно, мне очень тяжело думать о каждой своей травме. Вспоминать тот кошмар, который я переживал снова и снова. У каждой травмы есть грустная история — то я пропускал чемпионат мира, то чемпионат Европы, то срывался трансфер в топ-клуб… Всегда мешали эти гребаные повреждения.

Но я не сдаюсь. Я не хочу завершать карьеру. Играть в футбол — это мечта. И я хочу наслаждаться ею как можно дольше. Несмотря на все проблемы. Я слишком люблю футбол, чтобы бросать его», — откровения Росси.

Сейчас Джузеппе превратился в какого-то святого мученика. Все говорят про него теплые слова и жалеют. «Италия потеряла одного из своих главных талантов», — Паоло Мальдини . «Росси — самый талантливый игрок Италии за последние 20 лет», — некто Фабио Капелло . «На тренировках в „Юнайтед“ Джузеппе работал с мячом даже круче меня», — Криштиану Роналду

История Росси привлекла даже журналистов BBC, хотя в Англии итальянец давным-давно не играет. В интервью британцам Джузеппе вспомнил в том числе и… Райана Гиггза . Итальянец успел пересечься с валлийцем в «МЮ». Гиггз, если вдруг кто забыл, играл в футбол, притом на супер-уровне, до 40 лет. И очень редко получал травмы.

«Никогда в своей жизни я не видел такого помешанного на работе спортсмена. Гиггзи делал все, чтобы его тело оставалось в порядке как можно дольше. Часто он занимался йогой после тренировок. И я постоянно думал: «Да нахрена Гиггзи это вообще нужно?!». Ну, я был молодой, реально не понимал.

Теперь понимаю. Гиггзи знал, что именно благодаря таким мелочам и можно продлить карьеру, не получать часто травм. В итоге, он играл до 40, а я… Ну, вы понимаете».

Все понимают и то, что Росси реализовал свой талант процентов на 40. Максимум. Человек, который мог стать суперзвездой, вынужден был брать вечные больничные. Может, хоть после 30 ему дадут спокойно поработать. Профессиональным и вообще-то блестящим футболистом.