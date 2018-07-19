Ещё
Он не из России, но ему очень плохо. Сломанная карьера Джузеппе Росси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Он не из России, но ему очень плохо. Сломанная карьера Джузеппе Росси 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Сейчас Джузеппе Росси 31 год. И он безработный. Месяц назад закончилось трудовое соглашение итальянца с «Дженоа». Контракт изначально был рассчитан только на один сезон.
Сезон завершился — Росси на работе в «Дженоа» больше не ждут. В этом году нападающий смог сыграть только 80 матчей — 237 минут. Забил один гол. Все.
12 лет назад сэр Алекс Фергюсон говорил, что «этот парень станет легендой „Олд Траффорд“. В начале 2000-х России считался самым крутым итальянским форвардом — в отличие от Балотелли, у Джузеппе не было проблемного характера.
Правда, было проблемное колено… Краткая история кошмаров Росси.
Октябрь 2011-го. Кресты. Первые кресты. Матч с »Реалом» для лучшего форварда «Вильярреала» завершился катастрофически: не только 0:3, но и «замена из-за неприятных ощущений в колене». Оказалось, все крайне серьезно — разрыв крестообразных связок. Самое печальное, что Чезаре Пранделли рассчитывал на Росси как на основного нападющего сборной Италии на Евро. Того самого Евро, где Италия играла в финале с Испанией (0:4)…
Апрель 2012-го. Кресты. Вторые кресты. Только вот к чемпионату Европы Джузеппе восстановился. Приступил к тренировкам. И… на одном из занятий снова порвал кресты. Теперь уже Евро точно был выкинут на больничную койку.
Январь 2014-го. Травма колена. Того самого. К январю 2014-го Росси стал абсолютной суперзвездой Серии А — 16 голов в 17 матчах и титул «истинный гений» от коуча «Фиорентины» Винченцо Монтеллы. И вот, рутинный матч с «Ливорно», 1:0, защитник гостей Рикардо Ринаудо идет в жесткий стык против Росси… Все. Больное колено. И… новая травма в апреле и 456 дней подряд без футбола в сумме. 456.
Говорят, в 2014-м Росси должен был перейти в «Барселону». За 40 миллионов евро. Такая же история была и с «Баварией» годом позде. Надо объяснять, почему трансферы в итоге сорвались?
Апрель 2017-го. Кресты. Снова кресты. Последняя серьезная травма Джузеппе — она же самая знакомая. К несчастью для футболиста. В матче 31-го тура Примеры «Сельта» — «Эйбар» Росси неудачно приземлился на колено. Врачи быстро диагностировали: разрыв крестообразной связки.
«Честно, мне очень тяжело думать о каждой своей травме. Вспоминать тот кошмар, который я переживал снова и снова. У каждой травмы есть грустная история — то я пропускал чемпионат мира, то чемпионат Европы, то срывался трансфер в топ-клуб… Всегда мешали эти гребаные повреждения.
Но я не сдаюсь. Я не хочу завершать карьеру. Играть в футбол — это мечта. И я хочу наслаждаться ею как можно дольше. Несмотря на все проблемы. Я слишком люблю футбол, чтобы бросать его», — откровения Росси.
Сейчас Джузеппе превратился в какого-то святого мученика. Все говорят про него теплые слова и жалеют. «Италия потеряла одного из своих главных талантов», — Паоло Мальдини. «Росси — самый талантливый игрок Италии за последние 20 лет», — некто Фабио Капелло. «На тренировках в „Юнайтед“ Джузеппе работал с мячом даже круче меня», — Криштиану Роналду.
История Росси привлекла даже журналистов BBC, хотя в Англии итальянец давным-давно не играет. В интервью британцам Джузеппе вспомнил в том числе и… Райана Гиггза. Итальянец успел пересечься с валлийцем в «МЮ». Гиггз, если вдруг кто забыл, играл в футбол, притом на супер-уровне, до 40 лет. И очень редко получал травмы.
«Никогда в своей жизни я не видел такого помешанного на работе спортсмена. Гиггзи делал все, чтобы его тело оставалось в порядке как можно дольше. Часто он занимался йогой после тренировок. И я постоянно думал: «Да нахрена Гиггзи это вообще нужно?!». Ну, я был молодой, реально не понимал.
Теперь понимаю. Гиггзи знал, что именно благодаря таким мелочам и можно продлить карьеру, не получать часто травм. В итоге, он играл до 40, а я… Ну, вы понимаете».
Все понимают и то, что Росси реализовал свой талант процентов на 40. Максимум. Человек, который мог стать суперзвездой, вынужден был брать вечные больничные. Может, хоть после 30 ему дадут спокойно поработать. Профессиональным и вообще-то блестящим футболистом.
SPORT24.ru: последние новости
Газзаев в Госдуме проголосовал против повышения пенсионного возраста Плющенко идет на поправку и будет готовиться к шоу в Японии Лучший клуб КХЛ уволил иностранного тренера вратарей. Он считает, что во всем виновата политика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство249
Путин объявил об изменении внешней политики России433
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны48
Новости партнеров
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение