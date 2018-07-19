Переговоры по СНВ-3 могут помочь РФ и США разобраться с движением НАТО на Восток

Действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) закончится через полтора года, и для его пролонгации необходимо уже сейчас начинать действовать. Об этом сказал президент Владимир Путин

"Вот обращаю ваше внимание на то, что в 2021 году заканчивает действие договор СНВ-3. Так, по большому счету, мы могли бы и без него даже еще несколько лет назад. Но все-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится, его не будет", — заявил Путин на совещании российских послов и постпредов в МИД

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписан в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011 года.

Предполагается, что и США, и Россия сокращают ядерные арсеналы — так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Реальная политика

Напоминание Путина о необходимости работать над пролонгацией СНВ-3 является продолжением реальной политики, и именно приверженностью ей, желанием действительно улучшить отношения с США Кремль отличается от оппонирующей стороны, говорит Юрий Котенок.

"На той стороне — постоянный ворох обвинений, заявления, которые чередуются с угрозами, на нашей стороне — желание вернуть все в нормальное русло практических договоренностей. Такая политика приносила результаты и в прежние времена, когда мы двигались поэтапно, заключая договоры со Штатами по ограничению, неприменению различных систем оружия", — сказал эксперт.

Россия ждет конкретных действий

Пролонгация СНВ-3 в принципе совершенно реальна, и Путин, возвращаясь к этому вопросу, демонстрирует намерения российской стороны продолжать переговоры, но так, чтобы они были наполнены конкретным смыслом, чего пока от американцев мы не видим и не слышим. К сожалению, реальные поступки США и их союзников говорят о том, что их не интересует политика договоренностей.

"Вокруг России формируется пояс, который включает развертывание систем вооружений и размещение новых контингентов. В Прибалтике растет численность частей НАТО , в Норвегии размещается контингент американской морской пехоты, это касается и Польши . Однако возвращение к СНВ-3 может стать хорошей площадкой для переговоров, которые позволили бы снять напряжение и вернуться к рассмотрению более практических вопросов, того же продвижения НАТО на восток", — допустил Юрий Котенок.

Эксперт выразил сомнение в готовности Вашингтона поступаться своими вооружениями. США как раз планомерно наращивают свои мощности, сейчас перед ними стоит задача по переоснащению стратегических ядерных сил.

"Так или иначе, уже следующей зимой вопрос пролонгации договора СНВ-3 станет актуальным, и я думаю, американская сторона будет пытаться выбить особые для себя условия. Думаю, нам нужно быть готовым к неким новым вводным со стороны Вашингтона, и все это будет делаться в интересах ограничения любых наших действий", — пояснил эксперт.