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Черепно-мозговой травмой закончилась уборка навоза в Больших Бакалдах
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Черепно-мозговой травмой закончилась уборка навоза в Больших Бакалдах 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Двое скотников подрались на животноводческой ферме ООО «Б-Бакалдское» во время уборки навоза. Об этом сообщается на сайте гострудинспекции в Нижегородской области.
Согласно информации, происшествие случилось 26 июня около 18:00. 45-летний скотник выполнял на животноводческой ферме уборку навоза. Во время работы произошел конфликт с другим работником, который должен был работать по графику в другую смену. Со слов работодателя, этот работник был в нетрезвом состоянии.
На почве внезапно возникших неприязненных отношений пьяный скотник ударил мужчину кулаком в лицо, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости.
Пострадавшего доставили в Бутурлинскую центральную районную больницу. Согласно медицинскому заключению, в крови пострадавшего работника алкоголь не выявлен. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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