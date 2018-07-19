Черепно-мозговой травмой закончилась уборка навоза в Больших Бакалдах

Двое скотников подрались на животноводческой ферме ООО «Б-Бакалдское» во время уборки навоза. Об этом сообщается на сайте гострудинспекции в Нижегородской области.

Согласно информации, происшествие случилось 26 июня около 18:00. 45-летний скотник выполнял на животноводческой ферме уборку навоза. Во время работы произошел конфликт с другим работником, который должен был работать по графику в другую смену. Со слов работодателя, этот работник был в нетрезвом состоянии.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений пьяный скотник ударил мужчину кулаком в лицо, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости.

Пострадавшего доставили в Бутурлинскую центральную районную больницу. Согласно медицинскому заключению, в крови пострадавшего работника алкоголь не выявлен. Обстоятельства произошедшего выясняются.