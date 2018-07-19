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Первая улиточная ферма открылась в Тверской области
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Первая улиточная ферма открылась в Тверской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 19 июля. Первая улиточная ферма открылась в четверг в городе Калязине Тверской области, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"В Калязине открыта улиточная ферма, где жители и гости региона смогут познакомиться с процессом выращивания моллюсков и попробовать блюда из них. Ферм такого типа в России пока нет, действуют лишь подсобные хозяйства. Подготовлена экскурсия на ферму, к открытию готовится тематический музей", — сказали в пресс-службе.
Ферма расположена на площади в 1200 кв. м, там находятся вольеры для круглогодичного выращивания виноградных улиток. «На улиточной ферме организовано высокотехнологичное производство с современным оборудованием, включающим автоматизированную систему туманообразования и вентиляции. На территории планируется обустроить открытые вольеры на летний период для создания максимально естественных условий пребывания улиток. Сейчас маточное стадо составляет 0,5 тонны. В планах — выйти на ежегодное производство в 2-3 тонны», — уточнили в правительстве.
В 2018 году в Тверской области на поддержку малого и среднего бизнеса в создании кемпингов, сервисных зон, этнопарков и других туристических объектов заложено 10 млн рублей. На открытие негосударственных музеев и агроферм предусмотрены гранты предпринимателям общим объемом 4,8 млн рублей. Еще 20 млн рублей — на субсидии инвесторам, реализующим на территории региона проекты в сфере туризма.
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