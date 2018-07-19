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Владимир Вдовиченков и Елена Лядова выберут лучшие короткометражки в Калининграде
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Владимир Вдовиченков и Елена Лядова выберут лучшие короткометражки в Калининграде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Выбирать лучших будет профессиональное жюри фестиваля. По традиции, председателем жюри является продюсер Игорь Толстунов», — передает ТАСС слова пресс-службы фестиваля. Оценивать работы российских и иностранных кинематографистов также будут актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, режиссер Николай Лебедев, писатель Евгений Гришковец и продюсер Игорь Мишин. Жюри вручит призы в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», кроме этого определит обладателя специального приза. В основной конкурс фестиваля войдут короткометражные ленты от 3 до 15 минут, снятые на русском языке. Поддержку конкурсу оказывают Министерство культуры РФ и правительство Калининградской области.
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