В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошло расширенное заседание коллегии

Ленинградской области. В его работе приняли участие заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, начальник ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов , руководители правоохранительных органов и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга

Михаил Ваничкин, выступая на заседании, в целом дал удовлетворительную оценку работе Главка. Заместитель Министра также обратил внимание на успешные действия полиции по охране общественного порядка при проведении крупных мероприятий в Санкт-Петербурге : «Благодарю личный состав за колоссальный объем работы в этом году, связанный, в первую очередь, с обеспечением безопасности во время избирательной кампании и чемпионата мира по футболу».

Сергей Умнов, подводя итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года, подчеркнул, что в год празднования 300-летия российской полиции предстояло решить обширный спектр правоохранительных задач в период проведения масштабных событий всероссийского и международного уровня.

В течение шести месяцев, по словам начальника Главка, реализован комплекс целевых мер по подготовке и проведению крупных событий в Северной столице, что позволило обеспечить охрану общественного порядка на должном уровне и провести мероприятия без нарушений. В числе залога успешного проведения стала действенная координация усилий правоохранительного органов.

Благодаря усилиям полиции удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой на территории региона, она оценивается стабильно, отмечается сокращение тяжести преступности. «Многотысячный коллектив Главка трудился с огромной самоотдачей, в строю, а точнее на улице, находились все — и сотрудники полиции, и юстиции, и внутренней службы. Все было подчиненно единой цели — обеспечению высокого уровня безопасности», — отметил Сергей Умнов. По словам Сергея Умнова, по уровню преступности Санкт-Петербург и Ленинградская область, как и прежде, относятся к категории наиболее спокойных субъектов нашей страны.

Во взаимодействии раскрыто свыше 19 тысяч преступных деяний, включая более полутора тысяч — особо тяжких.

Начальник Главка также рассказал, что ведущими направлениями деятельности полиции в истекшем периоде по-прежнему оставались борьба с терроризмом, в том числе так называемым «телефонным», экстремизмом, с наркопреступностью, выявление и пресечение преступлений в сфере экономики, профилактика правонарушений, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Среди приоритетов работы ГУ МВД России значился контроль за миграционной ситуацией, обеспечение безопасности дорожного движения, вопросы оборота оружия, борьба с коррупцией, противодействие незаконному обороту алкоголя.

Завершая выступление, он поблагодарил весь личный состав за профессиональную выучку, решительность при обеспечении мероприятий самого высокого ранга.

Сергей Умнов выразил признательность присутствующим руководителям органов государственной власти, правоохранительных структур за конструктивное и плодотворное сотрудничество.