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Специалисты обустроят три детские площадки в Роговском
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Специалисты обустроят три детские площадки в Роговском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты подрядной организации обустроят три детские площадки в поселении Роговское. Об этом сообщили 17 июля.
— Рабочие установили площадки под размещение малых архитектурных форм и мусорных контейнеров в деревнях Кресты, Каменка и Бунчиха. Они положат резиновое покрытие. Работы на детских площадках продлятся в течение двух недель, — отметил глава местной администрации Илья Подкаминский.
Он добавил, что специалисты завершили ремонт парковочных карманов на придомовой территории по улице Школьная. Работы провели в зоне, прилегающей к Спортивному комплексу плоскостных спортивных сооружений. Это территория по улице Юбилейная, около дома №20.
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