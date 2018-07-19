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Газета «Наша Лосинка» стала доступнее жителям
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Газета «Наша Лосинка» стала доступнее жителям 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Кроме электронного издания, обновляемого ежедневно, раз в две недели жители Лосиноостровского района будут читать ее в печатном виде.
— Наши журналисты постараются насытить газету злободневными, интересными материалами. В центре внимания будут темы, так или иначе связанные с жизнью Лосиноостровского района, его проблемами. На страницах газеты вы найдёте ответы на многие волнующие вас вопросы. Мы рассчитываем, что с вашей помощью сможем сделать наше издание по-настоящему актуальным, — говорит главный редактор Ирина Колпакова.
Задать вопрос, сообщить о проблеме и просто рассказать о каком-то интересном человеке или начинании можно по телефону 8 (495) 681-3645 или написать по адресу: kolpakova_i@bk.ru. (иб)
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