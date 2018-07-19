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TSM станет безусловным лидером полупроводниковой индустрии на горизонте пяти лет
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TSM станет безусловным лидером полупроводниковой индустрии на горизонте пяти лет 

Прайм 1 час назад
Крупнейший в мире производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing отчитался о результатах 2-го квартала. Выручка TSM поднялась на 11%, до $7,85 млрд, как и прогнозировал топ-менеджмент компании в апреле. Уверенный рост выручки обусловлен высоким спросом на производство чипов для мобильных устройств со стороны Apple, Qualcomm и Nvidia. Стоит отметить, что эти три крупных клиента владеют более 90% всего рынка чипов смартфонов и мобильных устройств. Ожидаю, что по итогам года темпы роста продаж снизятся до 5% в связи с перегревом рынка мобильных устройств, на котором основную долю занимают смартфоны.
Прибыль компании увеличилась на 9%, до $2,36 млрд, что также соответствует прогнозу менеджмента и ожиданиям инвесторов. Прибыль отстала по темпам роста от выручки из-за повышения операционных издержек, в частности на зарплаты и логистику.
Одним из основных рисков для компании выступает торговая война США с Китаем. У TSM много китайских партнеров, которые в условиях высоких пошлин или запрета деятельности сократят свои заказы на поставку чипов. Полагаю, что до конца года у компании немного возможностей для наращивания выручки и прибыли. Безусловно, продажи останутся на высоком уровне, но прибыль, на мой взгляд, может сократиться из-за больших операционных затрат.
Кроме того, криптовалютные майнеры в связи с последовавшим за усилением волатильности даунтрендом на своем рынке начали сокращать заказы на выпуск мощных чипов, предпочитая им более энергоэффективные. На этом фоне маржинальность TSM будет падать. До конца года мы не видим перспектив для улучшения финансовых показателей TSM, но на горизонте пяти-шести лет она станет безусловным лидером полупроводниковой индустрии. Несмотря на временные трудности, потенциал роста капитализации компании фундаментально обоснован размерами бизнеса, числом клиентов, развитостью инфраструктуры и технологий. Целевая цена по TSM до 2023 года — $59.
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