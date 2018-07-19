Мегаполис будущего: как создавать новые пространства для жизни

Представьте себе, что ваш холодильник сам себе заказывает еду, а счета за коммунальные услуги вы оплачиваете в два клика при помощи технологии распознавания лиц. Вскоре реальность даст нам такие возможности. Подобные разработки уже ведутся не только в Дубаи или Сан-Франциско , но и Москве . Как должен меняться город в эпоху глобальных преобразований? Этой теме посвящен Московский Урбанистический форум-2018, который в эти дни проходит в российской столице.

Одним из главных спикеров Урбанистического форума стал основатель консалтингового агентства Creative Class Group, авторитетный урбанист и автор теории креативного класса Ричард Флорида

В своих книгах он подробно излагает концепцию «трех Т» — таланта, толерантности и технологий. С помощью этой формулы Флорида предлагает остановить социальное и экономическое неравенство в городах, которые привлекают креативный класс. «У нас было два столетия экспериментов в построении государств, мы получили много хорошего. Но сейчас нам нужно перестать вести войну между космополитизмом и провинциализмом. Мы можем сосуществовать», — заявил Флорида во время выступления на МУФ.

О том, как внедрять инновационные технологии в управление городом, рассказала генеральный директор учреждения Smart Dubai Office Аиша Бин Бишр.

Она популяризирует концепцию «умного города» по всему миру. Гостям МУФа Аиша объяснила, как в Дубаи при помощи технологии блокчейн внедряют безбумажный документооборот и почему эта технология абсолютно безопасна.

За пять лет число электронных сервисов в Москве увеличилось почти в 15 раз, облик столицы заметно изменился. О потенциале московской городской среды говорил голландский архитектор, один из вдохновителей и создателей Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Рем Колхас

Он вдохновился современной российской архитектурой еще во время первого визита в СССР в 1965 году. «Москве удалось добиться модернизации, она стала интернациональной. Если внимательно посмотреть на Москву, вы увидите уникальный коллаж из различных архитектурных стилей», — сказал он.

Урбанизация — самое фундаментальное изменение человечества. В 1950 году только треть мирового населения проживала в городах. Сегодня мы приблизились к отметке в 50%. К 2050 году ⅔ населения планеты будут жить в городах и агломерациях. Такие данные всерьез встревожили автора книги «Стресс в большом городе» Мазду Адли.

Он полагает, что увеличение плотности населения грозит жителям крупных городов стрессом, который рискует перерасти в депрессию или даже шизофрению. По его словам, курение, потребление и лишний вес не так сильно влияют на появление стресса, как социальная изоляция, в которую попадают одинокие люди. Чаще всего одиночество испытывают мигранты и пожилые люди.

«Нужно контролировать плотную застройку и плотность населения людей. Можно также минимизировать социальную изоляцию, создавать сообщества, которые будут способствовать общению. Городам нужны стратегии сохранения ментального и физического здоровья. Планируя город, мы должны учитывать психические особенности людей», — сказал Адли. Он добавил, что полностью принять городское пространство человек может, только если у него есть беспрепятственный доступ к образованию и здравохранению.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. Он ежегодно собирает ведущих архитекторов, девелоперов, градостроителей, инвесторов и представителей власти из разных стран.

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