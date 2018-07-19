В воронежской многоэтажке крыша протекает исключительно над одной квартирой

С необъяснимым явлением столкнулась жительница дома по улице Баррикадной Валентина Сенцова. Крышу много раз ремонтировали, но она всё равно течёт. При этом у соседей по лестничной площадке потолки сухие. С таким необъяснимым явлением столкнулась жительница дома по улице Баррикадной Валентина Сенцова. Многочисленные обращения, жалобы, выигранные суды, не смогли исправить положение. Несколько дней назад коммунальщики начали очередной ремонт крыши и квартиру совсем затопило. Вёдра для Валентины Сенцовой собирали всем подъездом. Женщина доведена до отчаяния.

— Я уже написала письмо, вон на тумбочке лежит, если я погибну, то не от своего заболевания, а вот от жилищных условий. Вся квартира пришла в негодность, ни электричества, диван у меня выброшен, вещи выброшены, — рассказала жительница Воронежа Валентина Сенцова. В управляющей компании рассказали, что сами не могли понять, почему крыша протекает исключительно над одной квартирой. В итоге выяснилось, что когда-то давно, неизвестные ремонтники обрезали трубу водостока. Она заканчивается как раз над злополучной квартирой и вода беспрепятственно сливается туда. Предположение, что потоп случился из-за некачественного ремонта кровли, коммунальщики отрицают и обещают, что больше крыша течь не будет. Обрезанный конец трубы наглухо заварили.