Как Валентина Матвиенко подружила операторов связи с госуслугами

Теперь клиенты операторов сотовой связи могут подтвердить свои паспортные данные прямо в приложении «Госуслуги». Это стало возможно благодаря инициированным палатой регионов поправкам в Закон «О связи». Благодарность сенаторам по этому поводу «МегаФон» разместил в сообщении о последнем обновлении своего мобильного приложения «Личный кабинет» в онлайн-магазинах Google Play и AppStore 17 июля.

Алло, мы вас знаем

Как сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе «МегаФона», с 1 июня 2018 года вступили в силу изменения законодательства, инициированные председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко , которые направлены на борьбу с «серыми сим-картами». «В частности, законом предусмотрены обязанности по проверке достоверности данных абонента. В целях удобства для своих абонентов „МегаФон“ подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и интегрировал их с личным кабинетом», — рассказала пресс-секретарь головного офиса оператора Ольга Кузичева.

Поправки в закон определили сим-карты как идентификационные модули, с помощью которых абоненты получают доступ к сети связи оператора, а их самих с помощью этого устройства можно идентифицировать. Покупатели «симок» должны предоставлять паспортные данные операторам связи, а последние обязаны проверять достоверность этих сведений. Это касается и корпоративных клиентов: компании обязаны передавать оператору сведения о своих сотрудниках, которые будут пользоваться купленными сим-картами.

В случае с обычным покупателем в магазине этот процесс достаточно прост: человек предоставляет свой паспорт, а продавец, который действует от лица оператора, вносит данные в базу. Всё происходит на месте и при личном контакте, чего достаточно для подтверждения достоверности данных.

В целях удобства для своих абонентов «МегаФон» подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и интегрировал их с личным кабинетом.

Но для корпоративных клиентов такой механизм не подходил. Поэтому сенаторы предусмотрели возможность проверять персональные данные таких пользователей через государственные информационные системы, такие как «Госуслуги». Также это можно сделать с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Самое важное нововведение — при невозможности подтвердить достоверность данных о пользователе оказание услуг связи ему будет приостановлено.

Преступники останутся без связи

Поправки в Закон «О связи» направлены прежде всего на борьбу с использованием серых сим-карт в террористических или мошеннических действиях. «Необходимо добиться, чтобы анонимных сим-карт, при помощи которых совершаются многие правонарушения и преступления, на рынке не было», — заявила Валентина Матвиенко, после чего группа сенаторов начала работу над законопроектом.

Людмила Бокова. Речь об этом зашла после теракта, произошедшего в петербургском метро в апреле 2017 года. Правоохранители установили, что организаторы взрыва использовали для своих целей именно «симки», купленные нелегально. Стало понятно, что бесконтрольной торговле сим-картами пора положить конец. «Это угрожает национальной безопасности и препятствует более качественным оперативно-разыскным мероприятиям», — отмечала один из авторов поправок, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Алексей Кондратьев отметил, что технические средства позволяли определять и отслеживать незарегистрированные сим-карты и даже блокировать их. Но чтобы сократить возможности недобросовестных граждан по приобретению «неучтёнки», законодатели предложили ввести полный запрет на продажу частным лицам сим-карт без предоставления паспортных данных.

«Пока говорить о том, что преступники остались без связи, рано. Надо изъять из оборота распроданные ранее карты. Сегодня серые карты отслеживаются, контролируются, базовые станции их фиксируют. Поэтому потихоньку мы их выводим из оборота», — резюмировал Алексей Кондратьев.

С учётом того, что распространению новой «неучтёнки» новый закон ставит серьёзные препятствия, серые сим-карты покинут российский рынок уже через пару лет, полагает парламентарий: «Это вопрос времени».