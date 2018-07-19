Урбанисты будут оценивать мегаполисы по уровню счастья

Международный урбанистический конгресс Moscow Urban Forum (MUF) пройдет в этом году в восьмой раз. Организаторы обещают самое представительное событие за все время.

Все начинается сегодня.

В парке «Зарядье» развернулась площадка, которая на шесть последующих дней станет центром притяжения лучших специалистов в области строительства и урбанистики, архитектуры и экономики, социологии и технологий.

Макеты будущих зданий и районов, инсталляции, яркие видеопроекции, модели современного транспорта — москвичам будет на что посмотреть. А экспертам — обсудить. Ведь Урбанфорум — встреча специалистов со всего мира, от которых зависит развитие городов. «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» — так звучит тема форума.

Заявка на успех Программа Урбанфорума традиционно разделена на две части: деловую сессию — для экспертов — и фестиваль — для горожан (это открытые лекции, кинопоказы, квесты). Событие, задуманное грандиозным по содержанию, обещает стать таким и по форме. Уникальный парк у стен Кремля будет главным столичным проектом, который представят мировому экспертному сообществу.

В 2017-м презентовали программу реновации — тоже масштабный проект, но «пощупать» его можно было, только посетив шоу-рум образцов новых квартир. Все-таки «как будет» и «как есть» — разные вещи.

— На Урбанфоруме впервые распахнет двери Концертный зал «Зарядья», —говорит директор MUF Денис Бойков. — Здесь мы организуем выставку проектов: smart-экспозицию мультимедийных материалов (подробнее о площадке читайте в этом выпуске «ВМ»). Выставка доступна для всех желающих.

Специально к форуму выпущена книга ключевого спикера, автора теории креативного класса Ричарда Флориды «Новый кризис городов».

Гости дорогие Стран-участниц меньше, чем в 2017-м, зато посетителей и делегаций ожидается больше.

— Нам повезло, к нам едут несколько ведущих архитекторов, — поясняет программный директор MUF-2018 Василий Аузан, — в том числе Рем Колхас , которого будет интервьюировать Владимир Познер , Брюс Кац — эксперт по экономике городов.

Среди спикеров — главный госархитектор Нидерландов Флорис Алкемаде, автор книги «Стресс в большом городе» Мазда Адли, основатель организации «Врачи без границ» Ксавье Эммануэлли, мэры.

— Участники оценят результаты, которых Москва добилась за восемь лет, — подытоживает Аузан. — Попытаемся нащупать повестку на будущее, поднимем темы, пока не получившие серьезного звучания, — экология, инклюзивность, новые показатели измерения городской жизни: здоровье, счастье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин , заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— В рамках форума будут затронуты вопросы развития транспортных узлов мегаполиса, массового строительства жилья, формирования новой городской среды. Интересно, как изменился облик быстрорастущих мегаполисов за последние 10 лет, какие стратегические задачи стоят перед ними. Москве есть чем удивить. Идет бурное развитие транспортной инфраструктуры с интеграцией различных видов транспорта в единую систему. Совершен рывок в строительстве метрополитена, включая наш главный проект — Большую кольцевую линию, создаются Московские центральные диаметры, формируются хордовые магистрали для автомобилистов.

УРБАНФОРУМ В ЦИФРАХ

2017 год 68 стран-участниц, 414 спикеров, 24 официальные делегации, 10 847 участников деловой программы.

2018 год 50 стран-участниц, 350 спикеров, более 30 официальных делегаций, 10 000 участников деловой программы