«Ротор» арендовал «Волгоград Арену» за 26 млн рублей

ГАУ Волгоградской области «Футбольный клуб „Ротор“ подписал договор с ФГУ „Спорт-Инжиниринг“ на оказание услуг по проведению домашних матчей в 2018 году.

Игра с „Лучом“ обойдётся „Ротору“ в 4,5 миллиона рублей

Как рассказал V1.ru генеральный директор ФК „Ротор“ Андрей Рекечинский, договор был подписан в пятницу, 20 июля, за двое суток до первой домашней игры сезона ФНЛ 2018/2019.

— Срок соглашения действует с 20 июля до 31 декабря 2018 года. Все домашние матчи команда проведёт на „Волгоград Арене“, — сообщил гендиректор „Ротора“. — После длительных переговоров мы пришли к договорённости с ФГУ „Спорт-Инжиниринг“.

Долгое время клуб и владелец стадиона не могли договориться о цене.

До конца года у „Ротора“ запланировано в Волгограде 11 домашних матчей. Сумма аренды по договору составляет 26 019 992, 46 рублей.

Таким образом, каждая игра будет стоить волгоградской команде 2 365 453 рубля. Ранее из неофициальных источников сообщалось, что первоначально за использование стадиона „Ротору“ выставляли счёт в восемь миллионов рублей за одну игру.

Затраты команды не ограничатся арендой „Волгоград Арены“. Клуб заплатил за услуги по обеспечению общественного порядка и пропускного режима на время матча с „Лучом“ из Владивостока 754 тысячи рублей.

— Охранное агентство „Эскорт-М“ обязуется с использованием рентгеновских досмотровых установок (интроскопов), установленных в помещениях входных групп и на контрольно-пропускных пунктах обеспечить работу пропускного режима на стадионе „Волгоград Арена“ 22 июля. — говорится в договоре. — Для этого будет привлечено 30 охранников и 41 оператор интроскопа.

Профсоюз работников частных охранных структур „Содружество“ выделит 650 контролёров-распорядителей на игру „Ротор“-»Луч» за 1 420 100, 50 рублей.

Таким образом, стоимость сегодняшнего матча обойдётся волгоградскому клубу более чем в четыре с половиной миллиона рублей.

Игра между «Ротором» и «Лучом» состоится сегодня, 22 июля, в 19:00 часов. Развлекать болельщиков возле «Волгоград Арены» будет городской духовой оркестр, а в мемориальном парке выступят популярные рок-коллективы Волгограда. На первую домашнюю игру волгоградской команды на пятницу было продано более 10 тысячи билетов.