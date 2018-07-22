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Пропавшую в Рязанской области 71-летнюю пенсионерку нашли живой
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Пропавшую в Рязанской области 71-летнюю пенсионерку нашли живой
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
Пропавшую 20 июля в деревне Климушинка Пителинского района пенсионерку
Александру Матюшину
нашли живой, сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert
Рязань
».
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