Пропавшую в Рязанской области 71-летнюю пенсионерку нашли живой 

АиФ Рязань: последние новости

Федеральные торговые сети превысили свою долю в Рязанской области

Пьяный рязанец избил ночью врача в травмпункте поликлиники №2

После возбуждения уголовного дела рязанец погасил долг по налогам в 900 тыс