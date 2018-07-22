Ещё
Пропавшую в Рязанской области 71-летнюю пенсионерку нашли живой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавшую в Рязанской области 71-летнюю пенсионерку нашли живой 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Пропавшую 20 июля в деревне Климушинка Пителинского района пенсионерку Александру Матюшину нашли живой, сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».
АиФ Рязань: последние новости
Федеральные торговые сети превысили свою долю в Рязанской области Пьяный рязанец избил ночью врача в травмпункте поликлиники №2 После возбуждения уголовного дела рязанец погасил долг по налогам в 900 тыс
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России109
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина95
«Это не президент, а преступник»130
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника15
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат103
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение