Плановое внедрение АСКУЭ — под контролем руководства Ярославской области

19 июля 2017 года состоялось выездное мероприятие ПАО «ТНС энерго Ярославль» по проверке качества работы системы автоматизированного учета потребления электроэнергии (АСКУЭ) в многоквартирном доме по адресу г. Ярославль, ул. Батова д.7 к. 2. Работы на данном объекте проводились в соответствии с планом реализации инвестиционной программы, одобренной руководством Ярославской области

Внедрение АСКУЭ представляет собой длительный и трудоемкий процесс, начиная от разработки проекта самой системы и заканчивая пуско-наладочными действиями с установленными приборами учета.

Результаты проделанной работы лично оценил заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко . По его словам, внедрение АСКУЭ является «шагом вперед» по пути автоматизации учета электроэнергии в регионе. Среди основных преимуществ для жителей можно отметить снижение ОДН и сокращение расходов на электроэнергию. Для управляющих компаний и ПАО «ТНС энерго Ярославль» важным является сокращение количества судебных споров, которые на данный момент замедляют рабочие процессы обеих сторон.

Директор Управляющей компании Дзержинского района г. Ярославль Сергей Сенькичев особенно подчеркнул эффективность проекта. Прежде всего, АСКУЭ выявляет незаконные подключения к внутридомовым электрическим сетям и формирует исключительно корректные начисления.

Удобство новой системы оценивают и жители дома. Владелица одной из квартир Надежда Григорьевна Волкова отметила, что, несмотря на изначальное недоверие к нововведениям, сейчас можно быть уверенными в надежности, точности и своевременности передачи показаний.

До конца 2019 года ожидается установка АСКУЭ в 283 многоквартирных домах и 981 бюджетных организациях.

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