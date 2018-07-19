Готы: «главные враги Империй»

Древнегерманские племена готов к IV веку нашей эры стали одним из наиболее серьёзных врагов погибающей Римской империи. Готы активно воевали с римлянами и византийцами, однако, история их взаимоотношений знает и примеры сотрудничества.

Во взаимодействии с готами, сокрушившими Рим , Восточная Римская империя, со всех сторон окруженная многочисленными врагами, вынуждена была сформировать особый подход к внешней политике и дипломатии, активно используя раздоры среди готских племён и их вождей, привлекая часть их войск на свою сторону в качестве союзников против других варваров.

Готы в Римской империи

Союз германских племён, названных готами, предположительно начал расселяться вдоль границ Римской империи по Дунаю и Северному Причерноморью, в районе Дакии (нынешняя Румыния ) во II-III веках н.э.

Уже с этого времени, готы начали активные набеги во владения Римской империи в Крыму , во Фракии, Сербии Греции . Готские племена постепенно разделяются по местам своего проживания на различные племенные группы (остготы, вестготы). Раньше всего столкнувшись с все ещё могущественной Римской империей, готы подверглись наибольшему культурному влиянию Рима.

Так, в одном веке с Римской империей многие готские племена приняли христианство в его арианской версии. До 378 года римские войска относительно успешно сдерживали натиск готов. Ещё до решающего поражения Рима, отдельные вожди готов и многочисленные готские воины активно включились римлянами в свою огромную армию, которая уже давно не могла состоять только из коренных уроженцев Италии

К моменту падения Западной Римской империи и во времена последних всполохов её сопротивления варварам в V веке, в первую очередь, готам и гуннам римские легионы уже в большинстве своём состояли из наёмных варварских подразделений, либо из солдат и полководцев, набранных из числа ассимилированных готов и франков.

Так, в последней битве Рима при Каталаунских полях в 451 году, названной историками крупнейшим сражением в истории Европы, римские войска под руководством полководца Аэция и войска короля вестготов Теодориха сумели сдержать силы гуннов и других варварских племён, в том числе, остготов, под предводительством Атиллы.

Византия и готы

Именно вторжение гуннов и других, ещё более диких племен, сначала заставило уже освоившиеся на землях Европы готские племена прийти в движение и начать вторжение в Римскую империю, активно воевать с римлянами, а затем, много позже способствовало ряду взаимных союзов отдельных готских племен с Византией. В 378 году готы, пробудившиеся от вторжения гуннов, разгромили римские войска при Андрианополе.

Несмотря на то, что Восточная империя выстояла в последующей катастрофе, для Западной Римской империи это стало началом конца. В 410 году вестготы Алариха взяли Рим, а в последующие десятилетия проникли в большинство римских провинций в Италии, Испании , Галлии и Африки.

Восточная Римская империя с трудом справлялась с готскими нашествиями. Не раз оказываясь в V веке на краю гибели, Византия вынуждена была использовать все возможные механизмы дипломатии и путём интриг, активно способствовала раздорам среди готских вождей, используя одни племена и воинские подразделения варваров против других.

Так, именно в столкновении с готами выработалась новая стратегия Константинополя, отличная от Римской, — стратегия маневрирования и хитрости, в противовес решительному и бескомпромиссному разгрому врага. Единственным серьёзным и масштабным отступлением от этой вынужденной новой политики стала попытка одного из наиболее известных императоров Византии Юстиниана в VI веке восстановить былое могущество Римской империи.

Юстиниан в ходе долгих и кровавых войн сумел вернуть почти 2/3 основных земель Римской империи, на короткий срок взять под контроль Рим, серьёзно ослабить королевства готов в Италии.

Однако, эти долгие и кровавые войны не привели к восстановлению единой империи. Готы были сильно ослаблены, где-то полностью разбиты. Но Восточная империя надорвалась, как в виду низкого демографического потенциала, страшной эпидемии чумы, настигнувшей империю Юстиниана, так и по причине обилия других врагов.

После этой последней вспышки экспансии, в дальнейшем, большинство византийских императоров предпочитали использовать раздробленные племена готов в качестве союзников в войнах с другими более опасными врагами.

Стратегия Восточной Римской империи

Готы оказались для Византии не только не единственным, но и далеко не самым страшным врагом. Одна за другой Восточную Римскую империю захлестывали волны нашествий гуннов, аваров, славян, а затем и арабов, также, практически уничтоживших в определенный момент Византию. Никуда не исчез и старый враг, которого не смогла сокрушить даже единая Римская империя в период своего расцвета — Парфянское царство.

Готы начали свой путь к цивилизации под влиянием контактов с Римом и христианством ещё в IV веке н.э. Они активно кооптировались в состав армий Восточной и Западной Римской империи. Племена готов, ослабленные взаимными войнами, ударами гуннов, арабов, франков и славян, усилиями Юстиниана, были для Византии наименьшим из зол уже к концу VI века.

В ходе многочисленных войн и взаимодействия именно с готами императоры, дипломаты и полководцы Византии выработали новую гибкую стратегию, исходившую из понимания, что полное уничтожение врага дело слишком рискованное и опасное: можно истратить все немногочисленные силы империи на уничтожение одного врага, а затем быть уничтоженным новой волной, других, ранее неизвестных варваров.

Серьезным фактором воздействия на готов, в большинстве своём принявших христианство были и возможности религиозного влияния Византии. Как мы видим, стратегия такого рода «дружбы» вместо войны на уничтожение оправдала себя — Византия сдержала натиск не только готов, которые исчезли с исторической сцены уже к VIII веку, но и других варваров, выдержала удары арабов и прожила ещё практически 1000 лет.