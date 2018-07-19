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Специалисты разработают законодательную базу для работы беспилотного транспорта
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Специалисты разработают законодательную базу для работы беспилотного транспорта 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Фото: официальный сайт мэра Москвы
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы заявили, что в ближайшем будущем займутся разработкой законодательной базой для беспилотных автомобилей. Об этом стало известно 18 июля.
— Вопросы будут касаться регистрации таких автомобилей, случаев дорожно-транспортных происшествий, например, какая страховка будет, и кто будет отвечать за аварию — разработчик программного обеспечения или производитель машин, — рассказал Максим Ликсутов, руководитель столичного департамента.
Он отметил, что новые стандарты будут касаться, в том числе, взаимодействия беспилотных автомобилей с другими участниками движения. В частности, радиочастот, на которых беспилотный транспорт станет принимать сигнал от регулировщиков движения, отметили на официальном сайте мэра Москвы.
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