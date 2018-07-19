В Пскове пройдёт конференция «Власть и общество». ПРОГРАММА 

21 июля в Пскове пройдет международная конференция «Власть и общество», посвященная вопросам местного самоуправления и взаимодействию власти и общественных групп. Конференция приурочена к визиту в Псков Генерального Секретаря Европейской Ассоциации Местной Демократии (ALDA). В качестве спикеров конференции выступит Генеральный секретарь Европейской Ассоциации Местной Демократии (ALDA) Антонелла Валморбида, председатель общественного сетевого движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и председатель Псковского отделения партии Яблоко, депутат Псковского областного Собрания депутатов Лев Шлосберг. Помимо этого, организаторы планируют включение известного спикера по видеосвязи, имя которого пока держится в тайне.11:30 — 12:00. Сбор участников конференции, приветственный кофе-брейк.12:00 — 12:15. Открытие конференции. Приветственное слово организаторов.12:15 — 13:00. Антонелла Валморбида, генеральный секретарь Европейской Ассоциации Местной Демократии ALDA. Тема: «Участие гражданского общества в самоуправлении».13:00 — 13:30. Свободный микрофон13:30 — 14:30. Андрей Пивоваров, председатель Российского общественного сетевого движения «Открытая Россия». Тема: «Общественные инициативы и региональная повестка».14:30 — 15:00. Свободный микрофон15:00 — 16:00. Лев Шлосберг, депутат, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского регионального отделения партии «ЯБЛОКО». Тема: «Местное самоуправление и политика: возможности и препятствия»16.00 — 17.00. Свободный микрофон. Сбор участников и гостей конференции начнется в 11:30. Начало конференции — в 12:00. Место проведения: спортивно-развлекательный центр «Простория», конференц-зал. (г. Псков, Иркутский пер. 2, 2 этаж). Предварительная регистрация для гостей по ссылке: https://goo.gl/forms/ec3fNOl7yHYtZsGr2. В ассоциацию ALDA входят сотни органов власти местного самоуправления и организаций Европы. ALDA сотрудничает с Советом Европы, ООН, Европейским социально-экономическим комитетом и другими организациями. Последние годы организация работает с местным самоуправлением в Марокко, Алжире, Турции, Белоруссии, Армении, Азербайджане. В 2018 году членом ассоциации ALDA стало движение «Открытая Россия». Предварительная регистрация для СМИ обязательна: https://goo.gl/forms/4mjUL8T4NiLxKoiK2В ассоциацию ALDA входят сотни органов власти местного самоуправления и организаций Европы. ALDA сотрудничает с Советом Европы, ООН, Европейским социально-экономическим комитетом и другими организациями. Последние годы организация работает с местным самоуправлением в Марокко, Алжире, Турции, Белоруссии, Армении, Азербайджане. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».