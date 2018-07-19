«Мне пришлось подойти и отодрать ему морду». Интервью с гримером Натальей Блинковой

Наталья работает в медиа-студии, снимает видеосюжеты, рисует иллюстрации для анимированных роликов и инфографики, раскадровки и сториборды для видео. На протяжении нескольких лет девушка занимается объёмным FX-гримом. Она — единственный специалист в этой сфере в Курской области . Интернет-журнал «Морс» встретился с Натальей, чтобы обсудить, насколько востребован в стране и мире гример из Курска

— В детстве я мечтала стать художником и дизайнером. Будучи студенткой, попала в медиа-студию, с которой до сих пор сотрудничаю. Там создавала различные мультипликационные видеоролики, рекламу и клипы. Чтобы проекты выделялись, нужно всегда экспериментировать и делать что-то новое. Так я начала создавать образы героев для видео с помощью пластического грима.

Сначала научилась делать элементарные, как сейчас кажется, пулевые ранения. Потом была уже задача посложнее. Нужно было сделать зомби из человека. Делали морфинг — человек в кадре стоит неподвижно, а текстура кожи постепенно меняется. Получилось интересно.

Мой учитель и наставник — Денис Райков. Его работы мелькают в известных фильмах. Он, например, создавал образы персонажей «Гоголь. Вий».

В 2014 году удалось побывать на фестивале по гриму «Россия FX» в качестве участника в номинации «Кино. Двойник». Я примерила на себя два образа Анджелины Джоли : Лара Крофт и Малифисента. Удалось дойти до финала и даже выиграть в своей номинации. Кстати, конкурс транслировали на телеканале Россия 24 в программе «Индустрия кино». Чаще всего я работаю над косплеями. Это достаточно кропотливая работа, ведь необходимо повторить конкретный образ персонажа с минимальными отступлениями. Но создавать свое мне нравится больше. Обговариваем с заказчиком детали и дальше идет творческий процесс. Интереснее всего работать с фантастикой: придумывать необычных существ с нуля, опираясь на мифологию, и воплощать их в жизнь.

Желающих поэкспериментировать с внешностью, на удивление, много. Пишут знакомые, коллеги и просто творческие люди, которые хотят перевоплотиться в необычных существ. Обращаются профессиональные модели, чтобы пополнить портфолио. Сейчас востребованы не обычные фэшен-образы, а что-то отталкивающее и вырывающееся из рамок обыденности. Это образы, которые кардинально меняют внешность человека: рога, шипы, чешуя, потрескавшиеся участки кожи, экземы. На такое не каждый готов пойти.

Новые образы отрабатываю на себе. Если выходит уродливый персонаж, то проще наложить грим на себя, чем искать человека, который на это согласится. А еще так я проверяю, качественно ли на кожу ляжет тот или иной материал. Лучше ведь попробовать и перестраховаться, чем потом оплошать.

Однажды моя модель был ведущим на премьере «Красавицы и Чудовища». Он надел контактные линзы, я посадила накладку с мордой и рогами, задекорировала стыки мехом. Минут через пятнадцать после выхода ведущий начал плакать и жутко потеть — костюм был очень теплый, а в помещении было достаточно жарко. У человека началась аллергия. Может, на раствор от линз, на гримерный клей или шерсть. У него покраснели глаза, потекло из носа, слезы градом! Грим из-за влажности и повышенной температуры стал медленно отслаиваться. К середине мероприятия у него сползло лицо. Остались рога и мех на бакенбардах. Это был эпичный провал. Мне пришлось подойти и отодрать морду прямо во время выступления, чтобы человек мог говорить, не отплевываясь поминутно от желатина. Профессия гримера очень сложная. Нужно знать основы визажа, быть немного химиком и даже патологоанатомом. Гример должен понимать, как будет выглядеть модель в кадре, как работает камера.

По возможности переделываю и дорабатываю уже готовые материалы, что-то заказываю, что-то беру у друзей. Иногда нахожу хорошие вещи на барахолках или на алиэкспресс. Чаще переделываю или доделываю готовые материалы и это проще, чем начинать с нуля.

Профессиональные гримерные и крафтовые материалы, красители, силиконы, полиуретан стоят очень дорого. И в России их сложно достать, потому что их невозможно переправить. Вот, например, пинолатекс — шикарная вещь для пластического грима, который полностью меняет человека. Из него делаются накладки на все тело. Идеален в плане органомики и не скрадывает мимику лица. Это находка для гримеров, которые работают с актерами. А у нас его не производят: это не востребовано, не будет окупаться. За последние лет пять в стране открылось несколько производств по созданию материалов, но их слишком мало и поэтому цены очень высокие.

Один образ в среднем стоит до 10 000 рублей. А если это целый проект, то и сумма выше —около 30 000. Грим обеспечивает мне заработок от заказа к заказу. Это проектная деятельность, почти как фриланс. Но я стараюсь совмещать несколько профессий и поэтому на доходы не жалуюсь.

В нашей стране мало развита эта индустрия. Достать качественные материалы практически невозможно, конкурсов и площадок по обмену опытом нет. Голливуд задает тренды, которые потом распространяются по миру. В Чехии или Германии, например, фестивали грима проходят ежемесячно. Интересно было бы поработать на Западе, но все же для меня главное — не место, а работа в профессиональном коллективе над интересным и стоящим проектом. Если что-то подобное появятся в России, то это будет вдвойне приятно.

К тому же интернет сегодня размывает границы. Многие конкурсы проводятся онлайн и поучаствовать в них можно из любой точки планеты. Я часто вижу в соцсетях комментарии зарубежных коллег под моими фотографиями. Это приятно. На западе не обращают внимания на то, откуда ты. Им важны профессиональные навыки. Я публикую хороший материал и жду, когда кого-то он заинтересует.

Текст: Арина Панова.