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Пашинян поручил проверить все кредитные программы в Армении
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Пашинян поручил проверить все кредитные программы в Армении 

Мир24 37 минут назад
Министры Армении проверят все кредитные программы, в которых участвует государство. Такое распоряжение дал премьер Никол Пашинян, передает телеканал «МИР 24». По его словам, многие программы не выполняются, хотя договоры и соглашения заключены. При этом государство продолжает выплачивать инвесторам проценты.
«Есть кредитные программы, реализация которых еще даже и не началась, есть такие проекты, которые выполнены наполовину. Это, как минимум, странная ситуация, ее мы должны глубоко изучить. Я пока не дам окончательную оценку этому, но прошу всех министров провести проверки в своих ведомствах и при наличии таких программ составить их список и представить мне на рассмотрение», — заявил Пашинян.
По итогам проверок будут приняты соответствующие меры по решению проблемы.
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