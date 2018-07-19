В ГД предложили изменить компенсацию для пенсионеров на отдых за рубежом

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Законопроект по изменению условий предоставления компенсации на отдых за пределами РФ для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, внесен в Госдуму , следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в Госдуму депутатом от фракции КПРФ Владимиром Поздняковым и касается внесения изменений в статью 34 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

"Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона РФ „О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях“ (в части уточнения условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно) предлагается изменить условия предоставления компенсации и предусмотреть возможность ее получения в случае выбора места отдыха не только на территории РФ, но и за ее пределами», — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы отмечает, что сейчас пенсионеры, проживающие на территории РФ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и решившие выехать за пределы России на отдых, ограничены в праве пользования льготой, предоставленной им законодательством.

"Следует отметить, что для работающих граждан в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях подобная норма была введена в 2014 году. Настоящий проект федерального закона предлагает устранить дискриминационное несоответствие между правами работающих граждан и неработающих пенсионеров в рамках одного закона, поскольку все они проживают в регионах с неблагоприятными природно-климатическими условиями", — говорится в документе.

Автор подчеркивает, что в качестве основы для определения размера компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха в пределах территории РФ предлагается методика расчета компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в случае использования работником отпуска за пределами РФ.