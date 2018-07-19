Методисты Центрального Дома Российской Армии изучили опыт работы Пермского ГДО

Сотрудники методического отдела посетили воинские части гарнизона, провели семинар на тему: «Основы организации культурно-досуговой работы в военном учреждении культуры» и ознакомились с деятельностью библиотеки.

Группа сотрудников методического отдела Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) в течение нескольких дней работала в Доме офицеров Пермского гарнизона с целью изучения деятельности военного учреждения культуры, оказания методической и практической помощи в совершенствовании и организации культурно-досуговой деятельности, ознакомления с состоянием материально-технической базы ГДО.

В ходе поездки группа в составе начальника методического отдела заслуженного работника культуры Российской Федерации Дмитрия Хробостова, ведущего методиста Андрея Федосеева, заведующего методическим кабинетом Натальей Стуловой, методиста группы методики культурно-досуговой работы Людмилы Рынзиной провела семинар со специалистами культурно-досуговой работы Дома офицеров Пермского гарнизона на тему: «Основы организации культурно-досуговой работы в военном учреждении культуры». Слушатели ознакомились с выставкой методических пособий, подготовленных методическим отделом в 2018 году.

Позднее, участники семинара, включая заместителей командиров по работе с личным составом, сотрудников культурно-досуговых учреждений Пермского гарнизона и Росгвардии, стали участниками групповой консультации и приняли участие в XII Всероссийском конкурсе на лучшие практические результаты культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол».

В процессе изучения деятельности Дома офицеров Пермского гарнизона сотрудники методического отдела посетили воинские части гарнизона, где отрабатывались вопросы морально-психологической подготовки военнослужащих и проводились мероприятия культурно-досугового характера. В центре внимания оказалось взаимодействие ГДО с гражданскими учреждениями и общественными организациями. Также отметили положительный опыт организации школьно-курсовой сети Дома офицеров.

В частности, начальник Дома офицеров Пермского гарнизона полковник запаса Юрий Баранов наглядно показал, как должна строиться работа творческих объединений и кружков с учетом финансовых требований.

Начальник регионального штаба «Юнармия» Пермского края Игорь Сидоров отметил, что в ГДО успешно решаются и вопросы по привлечению детей военнослужащих Пермского гарнизона в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Методисты ЦДРА также посетили музей Боевой славы Западного Урала, который располагается в Доме офицеров. В экспозиции представлен боевой путь воинских формирований, которые создавались в Прикамье в годы Великой Отечественной войны, в том числе добровольческого танкового корпуса. Есть и экспонаты-фотографии пермяков — Героев Советского Союза, чьими именами названы улицы города. Собранная по крупицам военная экспозиция способствует просвещению молодого поколения.

Методисты ЦДРА ознакомились с деятельностью библиотеки ГДО, которая обслуживает военнослужащих по контракту, офицеров запаса и членов их семей, ветеранов войны и тыла, а также жителей города. Книжный фонд библиотеки составляет около 20 тысяч экземпляров.