Руководство «Навис» не является на совещания по подключению долгостроев к электросетям

Как собщила пресс-служба правительства Ленинградской области , топ-менеджмент компании «Навис» игнорирует совещания по проблемам подключения объектов в Щеглово и Мурино.

В июле состоялось несколько встреч заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина с дольщиками ЖК «Созвездие» и ЖК «Щегловская усадьба» компании «Навис» по вопросам завершения проблемных объектов. По обоим комплексам есть сложности во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: с ЛОЭСК по первому комплексу, и с Ленэнерго — по домам в Щеглово. Михаил Москвин попросил куратора областного ТЭК заместителя председателя правительства Олега Коваля собрать совещания по объектам. В кратчайший срок комитет по топливно-энергетическому комплексу организовал две встречи.

Предполагалось решить вопросы реструктуризации задолженности по договору по объекту в Мурино и увеличения мощности для домов в Щеглово. На совещания с участием менеджмента энергетических организаций и глав нескольких комитетов администрации Ленобласти застройщик прислал технического специалиста, не имеющего полномочий принятия решений. Таким образом, совещания не состоялись, вопрос со вводом домов «Нависа» вновь находится в подвешенном состоянии.

«Мы можем помогать только тем, кто может и хочет идти, но не тем, кто лежит и хочет, чтобы его несли. Пока руководство компании «Навис» не начнет серьезно относится к достройке своих домов, дома не будут сданы», — сказал Михаил Москвин.