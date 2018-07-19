Ростуризм составил памятку для клиентов обанкротившихся туроператоров

Прежде всего, как напоминают в ведомстве, даже если компания не выполнила своих обязательств и начала процесс банкротства, — это не повод для отчаяния. Да, обидно за несостоявшийся отдых, но заплаченные за путевку деньги вернуть можно.

Также нужно внимательно прочесть свой договор о реализации туристского продукта, в котором содержится информация о страховщике или гаранте — организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение.

Далее следует составить письменное требование в адрес страховщика или гаранта о выплате страхового возмещения, в котором указать фамилию, имя и отчество туриста или данные заказчика тура; дату заключения договора с туроператором; наименование туроператора, размер реального ущерба, причиненного туристу и другие данные.

Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста в течение 30 календарных дней.