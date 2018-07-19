Ларьки, реклама и грязь: Самара вернулась к прежней жизни после ЧМ

Мундиаль отработали, можно и расслабиться. Кажется, в Самаре так и поступили. На фасады торговых центров постепенно возвращают рекламу, на улицы — ларьки. Не обошлось и без грязевых катаклизмов. Но справедливости ради, есть и несколько положительных моментов. Как Самара приходит в себя после чемпионата мира по футболу — в обзоре 63.ru.

Дороги вернули машинам

Пожалуй, самым серьезным испытанием для самарцев во время ЧМ стало перекрытие дорог в центре города. Объяснили это необходимостью обеспечить безопасность горожан и приезжих болельщиков в фан-зоне, которую разместили на площади Куйбышева

Автомобилистам пришлось долго подстраиваться под ограничения

Уже 14 июня движение транспорта ограничили в границах улиц Куйбышева, Волжского проспекта, Студенческого переулка, Ульяновской, Садовой, Льва Толстого и Некрасовской. Самарцев, которые живут в этих кварталах, пускали на машинах, но только через КПП и по пропускам. В дни проведения матчей ЧМ, а их было 6, зону перекрытия дорог значительно расширяли. Впрочем, пронырливые горожане находили способы обойти эти запреты.

«Круто, что в Самаре перекрыли весь центр!»: блогер Илья Варламов о плюсах Самары во время ЧМ В таком режиме центр города существовал вплоть до 16 июля. Но снимать ограничения движения транспорта решили постепенно. Всё-таки за один день сложно убрать сотни дорожных знаков, ограждения, блоки, КПП и другое оборудование. Сейчас перекрытыми остаются только участки улиц Вилоновской и Красноармейской в районе площади Куйбышева, где демонтируют сцену высотой с девятиэтажный дом. Завершить работы и открыть движение планируют только 26 июля. 63.ru публиковал информацию о том, как будет работать общественный транспорт в этот период.

И всё же некоторые элементы ограничений пришлись горожанам по душе. Например, главу города Елену Лапушкину и врио губернатора Дмитрия Азарова просили оставить ограждения вдоль трамвайных путей на улицах Галактионовской и Красноармейской. По мнению автора инициативы, благодаря им движение составов стало более быстрым и стабильным. Но ответ был отрицательным. Городские власти пришли к выводу, что они будут мешать убирать снег с дорог зимой.

Во время ЧМ трамваи прятали за ограждениями

А вот на то, чтобы оставить улицу Куйбышева пешеходной, чиновники дали добро. Причем, по сути, инициативу раскрутили в социальных сетях, организовав мини-референдум с помощью репостов.

Улицу Куйбышева отвели под прогулки

На данный момент администрация города опубликовала постановление о проведении эксперимента. Начнется он уже в эту субботу, 21 июля, и продлится до 2 сентября. Пока улицу Куйбышева будут делать пешеходной только по выходным. Автобусы пустят в объезд, а троллейбусный маршрут № 16 и вовсе отменят.

Грязевые реки на набережной

К чемпионату мира по футболу Самару качественно преобразили. Облезлые фасады домов покрасили, памятники архитектуры в центре восстановили, дороги и пешеходные дорожки отремонтировали, а убирать улицы стали тщательно, включая в арсенал против пыли и грязи специальный шампунь. Также к мундиалю после реконструкции открыли Струковский сад и четвертую очередь набережной.

Но благоустройство прогулочной зоны у монумента «Ладья» оказалось некачественным. Еще во время ЧМ там треснули лавочки. Как только болельщики покинули город, а погода сменила пыл аномальной жары на проливные дожди, новенькие газоны поплыли.

Газоны смыло дождем

— Подрядчику, который выполнял работы на четвертой очереди самарской набережной, направили претензии. Теперь организация должна устранить замечания, — сообщили в администрации города.

Но что делать с фонтаном? По мнению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, он похож на мавзолей.

Фонтан включили в июле

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Купеческая «ломка»

Одним из самых заметных мундиальных трендов в Самаре стал снос киосков и магазинчиков. То, что происходило на улицах города, можно смело назвать зачисткой. Например, на улице Мичурина убрали торговые ряды. Весьма в эмоциональной форме проходил снос магазина на Полевой. Точечно убрали табачные киоски.

Всего с гостевых маршрутов ЧМ власти собирались убрать более 1000 ларьков. Удалось ли выполнить этот план, в администрации пока не сообщили. Но после завершения мундиаля горожане заметили, что совсем недавно демонтированные киоски опять возвращают на свои места.

— Самара — купеческая! Видимо, ничего с этой сущностью не сделаешь. Так и тянет наших торговать, — шутят самарцы.

То же самое с рекламой. Перед ЧМ торговые центры попросили зачистить фасады от баннеров. На встречу пошли владельцы ТЦ «Русь», Hoff, «Звезда». А руководство «Вавилона», например, пошло дальше. С торгового центра не только сняли всю рекламу. Его фасад отреставрировали. Но стоило закончиться мундиалю, как рынок рекламы стал возвращаться на круги своя. Повторную установку баннеров жители увидели в ТЦ «Русь».

Рекламу вернули на место

Цены в минус

После чемпионата мира по футболу в Самаре упали цены на некоторые товары. Конечно, речь идет о том, что в ходу у иностранных и российских туристов, приехавших поболеть за любимых спортсменов, а именно — фаст-фуд, пиво и другие напитки.

— Гулял во время ЧМ по центру города и заметил киоск. Работники торопливо переписывали ценники, что интересно, на энергетические напитки. Ну, сколько они обычно стоят — рублей 120–150? А эти нагло вырисовывали новую цену — 500 рублей. Вот так наши наживались на туристах, — рассказал житель Самары Виктор.

Особой популярностью в Самаре, конечно, пользовался ресторан Жигулевского пивзавода. Цены здесь также подросли к мундиалю.

Вот такие очереди во время ЧМ выстраивались около пивзавода

— Там всегда кружка пива стоила 85 рублей. Потом до 100 подорожала. А во время мундиаля и вовсе 180 рублей стоила. Сейчас цены приходят в норму. Уже 100 рублей за кружку просят, — рассказал постоянный посетитель бара Михаил.

Пустая «Самара Арена»

Самарский стадион прогремел на весь мира по время чемпионата как самый оригинальный. Матчи отработали на ура! Газон выдержал натиск мировых звезд футбола, трибуны — десятков тысяч болельщиков. Всего за время ЧМ «Самара Арену» посетили более 250 тысяч человек.

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Сейчас стадион пустует. Но уже скоро здесь начнет проводить свои домашние игры футбольный клуб «Крылья Советов». Первая игра состоится 31 июля. На поле «Самара Арены» с самарцами сразятся игроки столичного ЦСКА. Сейчас специалисты готовят газон к новым футбольным баталиям. Они подсевают семена, вносят удобрения, поливают. Там, где есть дефицит солнечного света, обеспечили дополнительную подсветку. А чтобы воздух в чаше стадионе не застаивался, включили ветродуи.

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В 2019 году стадион станет собственностью области. Его содержание в год будет обходиться в полмиллиарда рублей. Поэтому региональные чиновники рассчитывают на помощь федеральных властей, причем в первые годы в размере 95%.

Содержать такой стадион — дорогое удовольствие

Окупать «Самара Арену» хотят за счет концертов, международных соревнований и спортивных секций. Но на это потребуется время.