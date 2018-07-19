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Артисты студии «Гермес» из Марьиной Рощи выступили в библиотеке в Отрадном
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Артисты студии «Гермес» из Марьиной Рощи выступили в библиотеке в Отрадном 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Артисты интеграционной театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи на днях организовали в библиотеке № 56 района Отрадное литературно-музыкальный спектакль, посвященный поэту Евгению Евтушенко. Об этом сообщила руководитель студии Ольга Ермилина.
— В рамках мероприятия ребята прочли стихотворения поэта, спели песни на его стихи и показали театральные миниатюры по произведениям «В государстве по имени Как бы» и «Два города». Вечер продолжился творческой встречей с заместителем министра культуры РФ Юрием Гафуровым и литературоведом Антоном Савиным, — пояснила Ермилина.
Мероприятие завершилось чаепитием. (ис)
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