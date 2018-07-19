Теплоэнерго в сжатые сроки подготовит сети к осенне-зимнему периоду

19 июля генеральный директор АО «Теплоэнерго» Александр Котельников оценил ход ремонтных работ на одном из самых крупных объектов на пересечении улиц Ковалихинская и Нестерова и рассказал о ближайших планах ремонтной кампании. На сегодняшний день работы ведутся более чем на 10 участках в Канавинском, Московском, Сормовском, Нижегородском и Советском районах.

Проведение Чемпионата мира по футболу внесло свои коррективы в ремонтную кампанию: самые критические участки сетей и более трети котельных и теплопунктов подготовили к зиме и отремонтировали еще до начала Чемпионата, но основной объем работ на сетях и котельных предстоит выполнить в ближайший месяц.

«Ремонтная кампания в этом году очень сложная из-за длительного перерыва в связи с Чемпионатом мира. Начав ее на 2 недели раньше, мы успели сделать больше 30 процентов. Оставшуюся часть работ мы планируем завершить к концу лета. К сожалению, работы связаны с ограничением дорожного движения, поэтому мы просим граждан потерпеть временные неудобства. С нашей стороны мы делаем всё возможное, чтобы к 15 сентября город был готов к началу отопительного сезона», — отметил Александр Котельников.

Для определения фактического состояния сетей и выявления критических участков в текущем сезоне Теплоэнерго более широко применяло метод акустической томографии, который позволяет без механического воздействия выявлять участки трубопроводов с низкой надежностью.

В текущем году Теплоэнерго намерено отремонтировать 53 км сетей за счет капитального и текущего ремонтов сетей, а также в рамках инвестиционной программы предприятия, которая в 2018 году предусматривает увеличение замены ветхих сетей до 26,2 км. Работать предстоит в условиях сжатых сроков, однако предприятие успешно освоило технологии замены сетей, которые применяются при ремонте и в осенне-зимний период. Технология параллельной прокладки предусматривает замену сетей без ущерба для подачи тепла потребителям. Таким образом, несколько лет подряд плановый ремонт сетей производится круглогодично.

Справка по объекту

АО «Теплоэнерго» выполняет ремонт магистральной теплотрассы отопления от дома №14 по ул. Ковалихинская до дома №5 по ул. Б. Печерская, проходящей под проезжей частью ул. Нестерова. К указанной теплотрассе подключены около 80 потребителей — медицинские учреждения, а также жилые и административные здания.

Данный участок трубопровода находился в крайне изношенном состоянии, работы проводятся в несколько этапов. Чтобы избежать длительного ограничения подачи горячей воды, первый этап ремонтных работ начали одновременно с выводом в профремонт самого крупного источника теплоснабжения — Нагорной теплоцентрали. Дальнейшие работы будут производиться с использованием временных трубопроводов-перемычек, предварительно проложенных параллельно существующим сетям и «завязанных» с общей системой теплоснабжения.

При ремонте применяются стальные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции. Этот вид изоляции имеет низкую теплопроводность и увеличенный срок службы.

Работы на объекте ведутся в соответствии с разработанным и утвержденным графиком. После завершения строительно-монтажных работ благоустройство территорий будет восстановлено в полном объеме.