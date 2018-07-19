«Конкретных цифр нет». Что получили в наследие от мундиаля юные екатеринбуржцы

Первыми по зеленому полю СК «Калининец» проходят не спортсмены, а журналисты. Это одна из четырех площадок, которые были построены специально к ЧМ-2018 в Екатеринбурге , и она простояла без дела во время проведения мировых соревнований по футболу.

СК «Калининец» был сдан в сентябре 2017 года, строился он как тренировочная база для команд, которые участвовали в матчах групповых турниров в Екатеринбурге, но ни одна из них так и не приехала опробовать стадион. После приемки специалистами FIFA в середине мая спортивно-оздоровительный комплекс, в который федеральные власти вложили почти 200 миллионов рублей, простоял пустым. По правилам FIFA, говорит директор СК «Калининец» Владимир Нагибин , они не могли запустить сюда детей заниматься до окончания главного футбольного турнира мира.

«Эта площадка оборудована всем необходимым, по всем условиям FIFA. Газон — натуральное травяное покрытие, организовано освещение, есть две современные раздевалки на 29 мест каждая, душевые на 11 леек, есть пресс-конференц-зал, медицинский кабинет. Вся эта инфраструктура готова принять детские секции», — рассказал Владимир Нагибин.

В раздевалках есть даже специальный холодильник со специальным льдом, который профессиональные футболисты используют для восстановления после тренировок. С августа все наследие ЧМ достанется детям.

Детско-юношеская спортивная школа «Урал» (это около 500 детей) занимается на базе «Калининца» 8 лет. Теперь у ребят будет поле с натуральным газоном. Директор уверяет, что несмотря на серьезные расходы — порядка 350 тысяч в месяц на обслуживание такого поля, — они постараются сохранить его для юных спортсменов еще на два года, а потом заменят на более экономичное — искусственное покрытие.

«Мы очень надеемся, что правительством РФ будет одобрен документ «Концепция по наследию футбольных полей», который сейчас находится у них на согласовании. Там прописано три пункта: условия содержания основных 12 арен, построенных к ЧМ, концепция по использованию тренировочных полей, их 95 построено в России , создание детских футбольных центров. Одним из пунктов обозначено и содержание этих площадок. Мы надеемся, что финансовая помощь нам будет оказана и со стороны области, и со стороны Федерации», — добавил директор СК «Калининец».

Детский футбольный центр организовать на базе СК «Калининец» не получится, но площадка будет использоваться как многофункциональный спортивный центр. Здесь планируется добавить занятия легкой атлетикой, сообщила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина . Как наследие от ЧМ детям достанутся еще два тренировочных объекта: спортивный комбинат «Урал», где будет заниматься детско-юношеская спортивная школа «Буревесник», и объект парка-стадиона «Химмаш», где юные спортсмены займутся не только футболом, но и хоккеем на траве. На чьи плечи лягут расходы по содержанию спортивных объектов, Людмила Фитина не ответила, сказав, что «конкретных цифр нет». «Большую часть мы надеемся получать из федерального бюджета, немного из городского и областного», — добавила она.