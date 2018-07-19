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Миллиард просмотров собрал клип времен, когда YouTube еще не было
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Миллиард просмотров собрал клип времен, когда YouTube еще не было 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: www.vesti.ru
Рекорд YouTube: миллиард просмотров собрало видео Guns N’ Roses «November Rain». Как отмечает пресс-служба Google, это первое музыкальное видео из 1990-х, которому удалось достигнуть столь значительной отметки.
Более того: «November Rain» — первое видео с миллиардом просмотров, которое было создано еще в эру до YouTube.
После выпуска прошло больше 26 лет, а видео все еще продолжают смотреть. Так, например, в 2017 году его просматривали в среднем 560 тысяч раз в день.
Интересно и то, что просмотры музыкального видео с буквальным переводом «ноябрьский дождь» взлетают в ноябре. Например, в 2017-м количество просмотров именно в этом месяце было больше среднего на 41 процент.
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