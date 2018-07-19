ОНК Москвы: иностранцам в центре временного содержания недоступен бесплатный стоматолог 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Центре временного содержания ГУ МВД по Москве, лишены бесплатной стоматологической помощи. Об этом в ходе круглого стола, посвященного развитию общественного контроля в местах лишения свободы, сообщила член ОНК Москвы Евгения Морозова. Мероприятие организовано комиссией Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений.
"В крупнейшем в Европе Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в деревне Сахарово в Новой Москве, не решена проблема медицинской помощи. Лица, содержащиеся в центре, лишены бесплатной стоматологической помощи, им предлагают либо лечиться платно, а денег у них нет. И им предлагают в санчасти принимать обезболивающие таблетки или полоскать зубы", — сказала она, сославшись на итоги неоднократных проверок учреждения представителями ОНК.
Морозова напомнила, что в этом центре временного содержания находятся около 1 тыс. человек, которые могут провести там до депортации из России до двух лет.