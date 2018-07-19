ОНК Москвы: иностранцам в центре временного содержания недоступен бесплатный стоматолог

"В крупнейшем в Европе Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в деревне Сахарово в Новой Москве, не решена проблема медицинской помощи. Лица, содержащиеся в центре, лишены бесплатной стоматологической помощи, им предлагают либо лечиться платно, а денег у них нет. И им предлагают в санчасти принимать обезболивающие таблетки или полоскать зубы", — сказала она, сославшись на итоги неоднократных проверок учреждения представителями ОНК.