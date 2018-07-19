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Идею создания закона о горных территориях планируется обсудить осенью на площадке МПА СНГ
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Идею создания закона о горных территориях планируется обсудить осенью на площадке МПА СНГ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа осенью намерено выступить с инициативой создания модельного закона «О развитии и охране горных территорий» на площадке Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом в четверг сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе общения с депутатами Госдумы, избранными от Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
"В ближайшее время мы приступим к разработке проекта модельного закона «О развитии и охране горных территорий». Осенью министерство планирует обсудить эту инициативу на площадке Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ", — сказал Чеботарев.
Он отметил, что появление подобного нормативного правового акта будет способствовать социально-экономическому развитию горных районов стран СНГ и даст шанс для улучшения уровня жизни и поддержки местных экономик в контексте пространственного развития стран-участниц.
"Рассчитываем на вашу поддержку", — добавил министр по делам Северного Кавказа, обращаясь к депутатам Госдумы от регионов СКФО.
Ранее в Минкавказе РФ сообщили, что представители министерства вместе с сенаторами, депутатами Госдумы и экспертами войдут в состав межведомственной рабочей группы, которая будет разрабатывать модельный закон «О развитии и охране горных территорий» для стран СНГ.
Сформировать рабочую группу было предложено по итогам заседания круглого стола «Горная повестка России 2030», прошедшего в Институте географии РАН. В ее задачи будет входить подготовка содержательной части проекта и выработка подходов для дальнейшей разработки проекта модельного закона постоянной профильной комиссией Межпарламентской ассамблеи СНГ.
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