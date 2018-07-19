Идею создания закона о горных территориях планируется обсудить осенью на площадке МПА СНГ

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Министерство РФ по делам Северного Кавказа осенью намерено выступить с инициативой создания модельного закона «О развитии и охране горных территорий» на площадке Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом в четверг сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе общения с депутатами Госдумы , избранными от Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В ближайшее время мы приступим к разработке проекта модельного закона «О развитии и охране горных территорий». Осенью министерство планирует обсудить эту инициативу на площадке Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ", — сказал Чеботарев.

Он отметил, что появление подобного нормативного правового акта будет способствовать социально-экономическому развитию горных районов стран СНГ и даст шанс для улучшения уровня жизни и поддержки местных экономик в контексте пространственного развития стран-участниц.

"Рассчитываем на вашу поддержку", — добавил министр по делам Северного Кавказа, обращаясь к депутатам Госдумы от регионов СКФО.

Ранее в Минкавказе РФ сообщили, что представители министерства вместе с сенаторами, депутатами Госдумы и экспертами войдут в состав межведомственной рабочей группы, которая будет разрабатывать модельный закон «О развитии и охране горных территорий» для стран СНГ.