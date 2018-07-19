Названы последствия обрушения шельфовых ледников

Интернациональная команда исследователей высчитала, на сколько поднимется уровень моря при обрушении антарктических шельфовых ледников Larsen C и George VI. Согласно выводам специалистов, обвал может произойти уже в обозримом будущем.

Напомним, минувшим летом от Larsen C оказался в центре внимания — от него откололся огромный айсберг весом в триллион тонн и площадью почти шесть тысяч квадратных километров. Сам ледник занимает более 44 тысяч кв.км. Между тем, как считают специалисты, его обрушение повысит уровень моря всего на несколько миллиметров.

Разрушение меньшего по размеру George VI будет иметь гораздо более значительные последствия, сообщает The Cryosphere.

Шельфовые ледники являются плавучими или только частично опираются на дно. Их разрушение не способно вызвать резкий скачок уровня мирового океана. Но Larsen C и George VI сдерживают внутренние наземные ледники, которые как раз представляют опасность.

Согласно последним подсчетам, к 2300 году обрушение Larsen C приведет к подъему уровня моря на 4 миллиметра, а обрушение George VI — на 22.

Авторы исследования отмечают, что эти цифры сами по себе невелики, но стоит учитывать также и другие процессы таяния, происходящие, в частности, в Гренландском, Восточном и Западном антарктических ледовых щитах. Все вкупе может создать ситуацию, угрожающую островным государствам.

Отметим, в 2002 году потепление уничтожило шельфовый ледник Larsen B. Ледовое образование площадью 2700 квадратных километров и толщиной около 220 метров распалось на мелкие айсберги в считанные недели после 12 тысяч лет стабильного существования.

Larsen C стал самым северным из сохранившихся крупных шельфовых ледников, так что потепление влияет на него особенно сильно. Ученые называют его самым вероятным кандидатом на разрушение. George VI расположен западнее и южнее, в немного более прохладном климате, но и он находится в опасности.

Авторы исследования подчеркнули, что Антарктический полуостров предоставляет идеальные условия для изучения влияния потепления на плавучие шельфовые и внутренние ледники. На основе полученных данных можно спрогнозировать последствия разрушения гораздо более крупных ледовых систем.

Ранее сообщалось, что от ледника Хельхейм в Восточной Гренландии откололся огромный айсберг. Процесс занял около 30 минут, после чего огромная глыба уплыла в Атлантический океан.

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