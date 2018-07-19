Ещё
Управа Бескудниковского района провела мониторинг нестационарных торговых объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управа Бескудниковского района провела мониторинг нестационарных торговых объектов 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Еженедельно управой Бескудниковского района проводится мониторинг нестационарных торговых объектов «Мороженое». На территории расположено 11 таких НТО. Сотрудники отдела по вопросам экономики, торговли и услуг выезжают по объектам с целью выявления фактов нарушений.
Во-первых, они обращают внимание на соблюдение специализации, внешнего вида торговой точки, санитарных норм, в том числе содержание в чистоте прилегающей территории.
Также, сотрудники управы следят за тем, чтобы отсутствовали факты передачи прав по договору третьим лицам, неисполнение обязательств по осуществлению торговой деятельности, оказанию услуг. НТО должен функционировать ежедневно.
В случае, если «Мороженое» закрыто более 15 суток, это считается нарушением. Кроме того, должен быть обеспечен беспрепятственный допуск к объекту. Основное место на витрине может занимать товар, на продаже которого специализируется НТО — это мороженое. Обязательно указывается цена на продукцию.
Если одно из таких нарушений выявляется, сотрудники управы района направляют информацию в префектуру Северного округа. Далее, данные передаются в Департамент торговли и услуг города Москвы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. В ходе мониторинга, отделом по вопросам экономики, торговли и услуг выявлено одно нарушение.
Внешний вид НТО «Мороженое» по адресу Рогачевский переулок, владение 4 не соответствует требованиям. Разбито стекло с задней стороны объекта.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Студенты МАИ создали приложения на все случаи жизни В Головинском районе проведут работы по озеленению Профессиональное наставничество в колледже архитектуры и строительства №7 приводит к международным победам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России184
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство39
Казаки просят отменить пенсии550
Путин допустил обострение ситуации на Украине221
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение