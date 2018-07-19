Управа Бескудниковского района провела мониторинг нестационарных торговых объектов

Еженедельно управой Бескудниковского района проводится мониторинг нестационарных торговых объектов «Мороженое». На территории расположено 11 таких НТО. Сотрудники отдела по вопросам экономики, торговли и услуг выезжают по объектам с целью выявления фактов нарушений.

Во-первых, они обращают внимание на соблюдение специализации, внешнего вида торговой точки, санитарных норм, в том числе содержание в чистоте прилегающей территории.

Также, сотрудники управы следят за тем, чтобы отсутствовали факты передачи прав по договору третьим лицам, неисполнение обязательств по осуществлению торговой деятельности, оказанию услуг. НТО должен функционировать ежедневно.

В случае, если «Мороженое» закрыто более 15 суток, это считается нарушением. Кроме того, должен быть обеспечен беспрепятственный допуск к объекту. Основное место на витрине может занимать товар, на продаже которого специализируется НТО — это мороженое. Обязательно указывается цена на продукцию.

Если одно из таких нарушений выявляется, сотрудники управы района направляют информацию в префектуру Северного округа. Далее, данные передаются в Департамент торговли и услуг города Москвы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. В ходе мониторинга, отделом по вопросам экономики, торговли и услуг выявлено одно нарушение.

Внешний вид НТО «Мороженое» по адресу Рогачевский переулок, владение 4 не соответствует требованиям. Разбито стекло с задней стороны объекта.